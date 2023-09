Taighdeoirí Sliocht RNA ó Extinct Tasmanian Tiger

D'éirigh le heolaithe RNA a bhaint as speiceas imithe i léig den chéad uair. Marsupial feoilitéarach a chuaigh in éag i 1936 a bhí sa thylacine, ar a dtugtar freisin an tíogar Tasmanian. D'éirigh le foireann taighdeoirí ó Ollscoil Stócólm agus an Lárionad um Paleogenetics i Stócólm RNA a aisghabháil ó eiseamal thylacine 130 bliain d'aois ag Stócólm. Músaem Stair an Dúlra.

Is móilín é RNA (aigéad ribonucleic) a bhfuil ról ríthábhachtach aige i sintéis próitéine agus a iompraíonn ábhar géiniteach i roinnt víris. Bhí na taighdeoirí in ann an RNA a sheicheamhú ó chraiceann an eiseamail thylacine agus fíocháin muscle chnámharlaigh. Ligeann an dul chun cinn seo d'eolaithe staidéar a dhéanamh ar bhitheolaíocht agus ar mheitibileacht na gcealla tíogair Tasmáine sula n-éagann sé.

Rinneadh ró-fhiach ar an tíolaicín agus cuireadh an milleán air as marú beostoic sa Tasmáin, rud a d’fhág gur éag sé. Chuir cailliúint gnáthóg agus galair a tugadh isteach freisin lena dhul i léig. Tá sé mar aidhm ag na hiarrachtaí dí-adhaint a rinne Colossal Biosciences le déanaí seachspeicis den tíoisín a chruthú agus é a thabhairt isteach arís ina ghnáthóg bhunaidh. Mar sin féin, ní raibh an taighde RNA a rinne an fhoireann ó Ollscoil Stócólm dírithe ar dhí-éagú.

Cruthaíonn an cumas RNA a aisghabháil ó speicis atá imithe in éag féidearthachtaí le haghaidh tuilleadh taighde. D'fhéadfadh go mbeadh eolaithe in ann RNA a aisghabháil ó ainmhithe eile atá imithe i léig agus fiú víris ársa a choinnítear i mbailiúcháin músaeim. D’fhéadfadh sé seo léargais a sholáthar ar éabhlóid víreas agus cur le dul chun cinn i dteicneolaíocht eagarthóireachta géine, toirchiú in vitro, agus anailís ríomhaireachtúil ar shonraí géiniteacha.

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag staidéar ar DNA ársa le blianta beaga anuas, agus d’fhéadfadh aisghabháil RNA ó speicis atá imithe in éag an bealach a réiteach le haghaidh tuilleadh fionnachtana. Agus go leor créatúir imithe in éag atá lonnaithe i músaeim, d'fhéadfadh go n-éireoidh eastóscadh RNA ó speicis eile go luath.

