Rúin Ghéiniteacha Speiceas Imithe a Dhíchódú: Anailís RNA ar an Tíogair Tasmanian

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag géineolaithe trí mhóilíní RNA a leithlisiú agus a dhíchódú ó eiseamal tíogair Tasmáin atá 130 bliain d'aois. Seo an chéad uair a fuarthas RNA ó ainmhí imithe i léig. Fuarthas an t-ábhar géiniteach ó eiseamal i mbailiúchán Músaem Stair an Dúlra na Sualainne. Léirigh na torthaí, a foilsíodh san iris eolaíoch Genome Research, conas a d’fheidhmigh géinte an tíogair Tasmanian atá imithe le fada.

Ba chreachadóir marsupial é an tíogair Tasmánach, nó an tíoicín, a d'imigh as radharc tuairim is 2,000 bliain ó shin, cé is moite de dhaonra sa Tasmáin a seilg níos déanaí chun éagtha. Dúirt príomhúdar an staidéir Emilio Mármol Sánchez, cé nach raibh sé mar chuspóir ag an taighde an speiceas a thabhairt isteach arís, go bhféadfadh tuiscint níos doimhne ar chomhdhéanamh géiniteach an tíogar Tasmánaigh cabhrú le hiarrachtaí an t-ainmhí a aiséirí.

Chuir Andrew Pask, atá i gceannas ar an Saotharlann Taighde Athchóirithe Géiniteach Comhtháite Thylacine, síos ar an staidéar mar cheannródaíoch, mar go léiríonn sé gur féidir RNA a bhaint as sean-mhúsaeim agus samplaí ársa. Feabhsóidh an fionnachtain seo tuiscint na n-eolaithe ar bhitheolaíocht ainmhithe imithe i léig agus feabhsóidh sé athchruthú géanóim atá imithe i léig.

Murab ionann agus DNA, is cóip shealadach de chuid DNA é RNA agus tá sé níos leochailí, ag briseadh síos go tapa. San am atá caite, creideadh nach raibh RNA mairfidh le himeacht ama. Mar sin féin, in 2019, rinne na taighdeoirí seicheamhú ar RNA ó chraiceann mac tíre 14,300 bliain d'aois a bhí leasaithe i bparma-reoite. Bunaíonn an staidéar reatha an fhéidearthacht RNA a fháil ar ais ó ainmhithe imithe i léig, le hiarrachtaí sa todhchaí dírithe ar RNA a fháil ar ais ó speicis a d’imigh i bhfad níos luaithe, mar shampla an mhamach olla.

Rinne an fhoireann taighde seicheamhú rathúil ar RNA ó chraiceann eiseamal tíogar Tasmáine agus ó fhíocháin mhatánchnámharlaigh, ag aithint géinte a bhain go sonrach le thylacine. Cruthaíonn an fhaisnéis seo tras-scríbhinn an ainmhí, ar aon dul leis an ngéanóm atá stóráilte i DNA. Cuireann tuiscint ar RNA ar chumas eolaithe tuiscint níos cuimsithí a fháil ar bhitheolaíocht ainmhí. Úsáideann Mármol Sánchez analaí de chathair ina bhfuil rochtain ag gach bialann ar leabhar oideas ollmhór amháin (DNA), ach is é RNA a ligeann do gach bialann miasa ar leith a chruthú. Trí anailís a dhéanamh ar RNA, is féidir le heolaithe an bhitheolaíocht casta agus meitibileacht laistigh de chealla a aimsiú.

Osclaíonn an dul chun cinn seo maidir le díchódú rúin ghéiniteacha speiceas atá imithe in éag féidearthachtaí nua chun staidéar a dhéanamh ar DNA ársa agus tuiscint a fháil ar oibriú casta créatúir atá caillte le fada.

Foinsí:

– CNN – Déanann géineolaithe RNA de thíogair Tasmáinis imithe in éag a dhíchódú, de réir staidéir nua (baintear an fhoinse)

– Taighde Géanóim – caomhnú RNA i bhfíocháin marsupial: cás tástála sa tíogair Tasmánach (baintear an fhoinse)