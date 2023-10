Réalteolaithe Faigh amach Cumhacht Soinneáin Fuinnimh ó Dhoimhneacht na Cruinne

Tá réalteolaithe tar éis pléasctha raidió tapa a bhrath, an ceann is faide i gcéin dá leithéid a chonacthas riamh, a thaistil ocht mbilliún bliain chun an Domhan a bhaint amach. Tá bunús leis na pléascanna dianfhuinnimh seo, nach maireann ach na milleasoicindí, nach dtuigtear go hiomlán fós. Is cosúil go dtagann an pléasctha nua-aimsithe ó ghrúpa beag réaltraí cumaiscthe, rud a thugann tacaíocht do theoiricí reatha faoina bhfoinse. Mar sin féin, cuireann déine na pléasctha dúshlán roimh thuiscint na n-eolaithe ar conas a astaítear iad.

Creideann taighdeoirí go bhféadfadh pléascanna tapa raidió léargais luachmhara a sholáthar ar rúndiamhra na cruinne. Trí staidéar a dhéanamh ar na pléascanna seo, tá súil ag eolaithe an méid ábhar, nó “gnáth-ábhar,” atá sa chruinne a chinneadh. I láthair na huaire, tá torthaí contrártha ag iarrachtaí chun an t-ábhar dothuigthe seo a thomhas. Creidtear go bhféadfadh an t-ábhar seo a bheith i bhfolach sa spás idir réaltraí, ach tá sé ró-the agus idirleata le húsáid modhanna traidisiúnta. Ar an láimh eile, is féidir le pléascanna tapa raidió an t-ábhar ianaithe seo a bhrath agus bealach a sholáthar chun é a thomhas.

Baineadh úsáid as teileascóp sa tSeapáin nuair a aimsíodh an pléasctha cumhachtach seo. Baineadh úsáid as teileascóip bhreise chun an t-aimsiú a fhíorú agus chun tuilleadh eolais a bhailiú faoi. Tá torthaí an staidéir foilsithe san iris Science.

Cé go bhfuil cúis na bpléascanna raidió gasta fós anaithnid, tá eolaithe dóchasach go dtabharfaidh taighde amach anseo solas ar a mbunús agus go gcuideoidh sé le rúndiamhra na cruinne a réiteach.

