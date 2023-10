An pléasctha raidió is cumhachtaí agus is faide i gcéin a braitheadh ​​riamh

D'aimsigh eolaithe le déanaí soinneáin chumhachtach fuinnimh, ar a dtugtar pléasctha raidió tapa (FRB), a tháinig as doimhneacht na cruinne. Ní hamháin go bhfuil an pléasctha áirithe seo ar an gceann is faide i gcéin dá leithéid a chonacthas riamh, ach tá sé thar a bheith cumhachtach freisin. Thóg sé thart ar ocht mbilliún bliain ar an bpléasctha taisteal go dtí an Domhan. I níos lú ná soicind, scaoil sé an méid céanna fuinnimh a astaíonn an Ghrian i gceann níos mó ná 30 bliain.

Is pléascanna dian fuinnimh a tharlaíonn sa spás iad na bpléascann raidió gasta, agus níl a dtionscnamh cruinn ar eolas fós. I measc roinnt mínithe tá teicneolaíocht seach-thalún nó réaltaí neodrón. Mar sin féin, is cosúil gur ó ghrúpa beag réaltraí cumaisc a thagann an pléasctha nua-aimsithe seo, a ailíníonn le teoiricí reatha a bhaineann lena bhfoinsí. Cruthaíonn déine suntasach an pléasctha dúshlán don tuiscint atá againn faoi láthair ar conas a astaítear iad.

Tá an-acmhainneacht ag an gcumas chun pléascanna raidió tapa a bhrath agus staidéar a dhéanamh orthu chun ceisteanna bunúsacha faoin gcosmas a fhreagairt. D’fhéadfadh na pléascanna seo cuidiú le meáchan iarbhír na cruinne a chinneadh, fiosrúchán anacair a bhfuil torthaí neamhchinnte bainte amach aige go dtí seo. Creideann taighdeoirí go bhféadfadh an t-ábhar atá ar iarraidh sa chruinne, arb ionann é agus níos mó ná leath de na rudaí ba chóir a bheith ann, a bheith i bhfolach sa spás idir réaltraí. Trí ábhar ianaithe a bhrath, cuireann pléascanna tapa raidió léargais ar fáil ar an méid ábhair atá i láthair sna réigiúin idir-réaltacha.

Chonacthas an pléascadh le déanaí ar dtús ag baint úsáide as teileascóp sa tSeapáin agus ina dhiaidh sin scrúdaíodh go mion é ag baint úsáide as teileascóip eile. Thug Pathfinder Array Ciliméadar Cearnóg na hAstráile (ASKAP) deis d’eolaithe foinse an pléasctha a aimsiú. Nocht imscrúdú breise a bhain úsáid as Teileascóp An-Mhór (VLT) Réadlann an Deiscirt Eorpach (ESO) sa tSile go bhfuil an réaltra foinse níos sine agus níos faide i gcéin ná aon fhoinse FRB eile a aimsíodh go dtí seo, agus é suite laistigh de ghrúpa beag réaltraí cumaiscthe is dócha.

Tá an fionnachtain úrnua seo doiciméadaithe sa pháipéar dar teideal “Pléasc raidió lonrúil tapa a dhéanann iniúchadh ar na Cruinne ag redshift 1,” a foilsíodh san iris Science.

Foinsí: Eolaíocht, Ollscoil Teicneolaíochta Swinburne