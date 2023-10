Cur Chuige Nua maidir le Foinsí Solais Sár-Ghile a Chruthú Ag Úsáid Quasiparticles

Tá foireann idirnáisiúnta eolaithe ón bPortaingéil, na Stáit Aontaithe, agus an Fhrainc ag réabhlóidiú réimse na fisice radaíochta trí leas a bhaint as airíonna uathúla na gcuas-cháithníní chun foinsí solais sár-gheala a chruthú. Ina staidéar a foilsíodh in Nature Photonics, molann na taighdeoirí coincheap ceannródaíoch a d'fhéadfadh forbairt foinsí solais chomh cumhachtach leis na teicneolaíochtaí atá ann cheana féin ach i bhfad níos lú a bheith mar thoradh air.

Cruthaítear ceath-cháithníní nuair a shioncronaíonn leictreoin iolracha a ngluaiseachtaí. Murab ionann agus cáithníní aonair, is féidir le leathcháithníní taisteal ar aon luas, lena n-áirítear níos tapúla ná solas, agus fórsaí dian a sheasamh. Is é an cumas seo chun sárú a dhéanamh ar dhlíthe na gcáithníní aonair a dhéanann spéisiúil do shamhail-cháithníní d’eolaithe.

Rinne an fhoireann, faoi cheannas John Palastro ón Saotharlann um Fhuinneamh Léasair agus an Institiúid Optaic, ard-ionsamhlúcháin ríomhaireachta chun staidéar a dhéanamh ar airíonna samhail-cháithníní i bplasma. Trí bhíthin na n-ionsamhlúcháin seo, fuair siad amach an poitéinseal ollmhór atá ag foinsí solais leath-cháithníní in iarratais éagsúla.

Ceann de na buntáistí is suntasaí a bhaineann le foinsí solais quasiparticle-bhunaithe ná a n-ildánacht. Déanann gach leictreon sa chóras gluaiseachtaí simplí, ach is féidir leis an radaíocht chomhchoiteann ó na leictreoin go léir aithris a dhéanamh ar iompar cáithnín ag gluaiseacht níos tapúla ná solas nó cáithnín ascalach. Osclaíonn an tsolúbthacht seo féidearthachtaí iomadúla i réimsí mar íomháú neamh-millteach, próisis bhitheolaíocha a thuiscint, sliseanna ríomhaire a mhonarú, agus iompar ábhair i gcomhlachtaí neamhaí a imscrúdú.

I gcomparáid le foinsí solais atá ann cheana féin cosúil le léasair leictreoin saor in aisce, tá buntáiste ar leith ag foinsí solais quasiparticle-bhunaithe. Tá siad i bhfad níos lú agus níos inrochtana, rud a fhágann go bhfuil siad praiticiúil do raon leathan saotharlanna, ospidéil agus gnólachtaí. D’fhéadfadh an teoiric atá beartaithe an tírdhreach eolaíoch agus teicneolaíochta a réabhlóidiú trí chur ar chumas taighdeoirí ar fud an domhain teacht ar fhoinsí solais thar a bheith geal gan gá le bonneagar mór agus costasach.

Mar fhocal scoir, cuireann úsáid na gcuas-cháithníní i dteicneolaíocht foinse solais athrú paradigm san fhisic radaíochta i láthair. Toisc go bhfuil ar a gcumas solas cumhachtach a ghiniúint i suíomh dlúth, tá gealltanas mór ag foinsí solais atá bunaithe ar chuas-cháithníní go gcuirfear taighde eolaíoch chun cinn agus go gcumasófar dul chun cinn suntasach teicneolaíochta.

Sainmhínithe:

– Quasiparticles: Cruthaithe ag go leor leictreon ag gluaiseacht i sioncrónaithe, is féidir le samhail-cháithníní taisteal ar aon luas, lena n-áirítear níos tapúla ná solas, agus fórsaí dian a sheasamh.

– Plasmas: Gáis ianaithe le leictreoin agus iain shaorghluaiseachta.

Foinsí:

– Fótónaic an Dúlra: “Fisic Radaíochta a Athmhachnamh: Quasiparticles mar Fhoinsí Solais”