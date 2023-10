Tá dlí eolaíoch nua tugtha isteach ag taighdeoirí a chuimsíonn éabhlóid na gcóras nádúrtha éagsúla sa chruinne, lena n-áirítear an saol, mianraí, pláinéid agus réaltaí. Ar a dtugtar “an dlí maidir le faisnéis fheidhmiúil a mhéadú,” aithníonn an dlí seo coincheapa uilíocha roghnúcháin a spreagann córais chun éirí níos casta le himeacht ama.

Chomhoibrigh an fhoireann taighde, ar a bhfuil eolaithe ó réimsí éagsúla cosúil le fealsúnacht, réaltbhitheolaíocht, fisic theoiriciúil, mianreolaíocht, agus eolaíocht sonraí, chun aghaidh a thabhairt ar an gceist bhunúsach maidir le cén fáth a n-eascraíonn córais chasta, lena n-áirítear an saol, i dtreo faisnéis níos feidhmiúla. Foilsíodh a gcuid torthaí san iris PNAS.

Sonraítear sa dlí maidir le faisnéis fheidhmiúil a mhéadú go dtiocfaidh méadú agus forás ar fhaisnéis fheidhmiúil córais má roghnaítear cumraíochtaí iolracha den chóras le haghaidh feidhm amháin nó níos mó. Baineann sé seo le córais atá déanta as comhpháirteanna iomadúla, amhail adaimh, móilíní, agus cealla, ar féidir iad a atheagrú arís agus arís eile chun cumraíochtaí iolracha a ghlacadh, agus gan ach roinnt acu ar marthain bunaithe ar a bhfeidhm.

Trí leathnú a dhéanamh ar theoiric éabhlóid Darwin, áitíonn na taighdeoirí go dtagann córais neamhbheo chun cinn freisin nuair a fheabhsaíonn cumraíochtaí núíosacha comhpháirteanna a bhfeidhm. Sampla amháin d’fheidhm a luaitear sa staidéar ná cobhsaíocht.

D'fhreagair an pobal eolaíoch leis an dlí nua seo le díograis. Mhol Stuart Kauffman, bitheolaí teoiriciúil in Ollscoil Pennsylvania, é mar “alt iontach, dána, leathan agus bunathraithe.” Chuir Milan Cirkovic, ollamh taighde ag Réadlann Réalteolaíoch Bhéalgrád, síos ar an staidéar mar “ghaotha aer úr” i réimsí na réaltbhitheolaíochta, na heolaíochta córais, agus an teoiric éabhlóideach.

Mar sin féin, níl gach eolaí cinnte faoin dlí nua seo. Chuir an réalteolaí Martin Rees ó Ollscoil Cambridge amhras in iúl, ag rá nach gá go mbeadh bunphrionsabal nua cosúil le roghnú Darwinian trí oidhreacht ag teastáil chun éagsúlacht ábhar, timpeallachtaí agus struchtúr a theacht chun cinn sa domhan neamhbheo.

Mar fhocal scoir, tugann tabhairt isteach an dlí maidir le méadú ar fhaisnéis fheidhmiúil tuiscint níos leithne d'eolaithe ar éabhlóid na gcóras nádúrtha éagsúla sa chruinne. Cé go bhfuil sceitimíní agus moladh ag go leor daoine air, tá tuairimí éagsúla laistigh den phobal eolaíochta maidir lena thábhacht.

