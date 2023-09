Tugann taighde nua-eisithe le fios go mbeidh talamh an Domhain ina sár-ilchríoch arís i gceann 250 milliún bliain, agus na seacht n-ilchríoch á gcumasc in aon ollchríoch amháin. Táthar ag tuar go mbeidh an sár-ilchríoch seo dírithe ar Afraic an lae inniu, agus an Astráil ag tuairteáil isteach san Áise agus san Afraic ag imbhualadh leis an Eoraip. Rachaidh Antartaice, Meiriceá Thuaidh agus Meiriceá Theas i gcomhar leis na cinn eile ansin. Mar sin féin, cé go dtagann na maiseanna talún seo le chéile, fanfaidh an Nua-Shéalainn, ar a dtugtar Aotearoa freisin, amach ó chósta na hAstráile.

Táthar ag súil go dtabharfaidh gluaiseacht plátaí teicteonacha, ar a dtugtar sruth ilchríochach freisin, na ilchríocha le chéile thar na 250 milliún bliain atá romhainn. Táthar ag tuar go mbogfaidh an Astráil ó thuaidh isteach i slabhraí oileán na hÁise Thoir Theas i thart ar 25 milliún bliain, ach mar gheall ar a seasamh ar phláta na hAstráile, níltear ag súil go mbuailfidh an Nua-Shéalainn leis an Astráil. Ina áit sin, fanfaidh an Nua-Shéalainn ar aistear pláta na hAstráile ó thuaidh.

I gcaitheamh 75 milliún bliain, táthar ag súil go sroichfidh an Nua-Shéalainn an meánchiorcal, timpeall an ama chéanna a dtagann an Afraic, an Áise, an Astráil agus an Eoraip le chéile chun an sár-ilchríoch a chruthú. Ina dhiaidh sin, rianóidh an Nua-Shéalainn ó dheas ar luas níos moille agus sa deireadh beidh domhanleithead idir 20 agus 30 céim faoin meánchiorcal.

Mar sin féin, meastar go mbeidh an saol sa Nua-Shéalainn amach anseo i bhfad ó bheith taitneamhach. Mar gheall ar láithreacht na sár-ilchríoch san iarthar beidh na hOileáin Thuaidh agus Theas “faoi uisce trópaiceach te”, rud a fhágfaidh nach mbeidh an Nua-Shéalainn ináitrithe. Táthar ag súil go scaoilfidh foirmiú an supercontinent gáis cheaptha teasa, lena n-áirítear dé-ocsaíd charbóin, ó ghníomhaíocht bholcánach, rud a fhágann go dtiocfaidh méadú suntasach ar theocht domhanda.

De réir samhail ríomhaire, d'fhéadfadh beagnach 50% níos mó dé-ocsaíd charbóin a bheith san atmaisféar i 250 milliún bliain i gcomparáid leis an lá atá inniu ann. Mar gheall ar an méadú ar gháis cheaptha teasa, ar fhuinneamh gréine ardaithe, agus ar easpa farraigí fuaraithe, bheadh ​​an sár-ilchríoch neamhfháilte don chuid is mó de na cineálacha beatha. Thiocfadh fásach ar bheagnach leath den talamh, agus teocht níos airde ná 40 céim Celsius i go leor réimsí.

Cé gur cosúil go bhfuil an cás seo i bhfad i gcéin, leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht aeráide chun an pláinéad a choinneáil i riocht níos fuaire agus níos ináitrithe. Is meabhrúchán é an taighde go bhfuil sé ríthábhachtach aeráid fáilteach a choinneáil ar mhaithe le maireachtáil agus folláine na nglún seo agus na nglún atá le teacht.

Sainmhínithe:

– Sár-ilchríoch: Talamh mór atá comhdhéanta d’il-ilchríocha atá nasctha le chéile.

– Gluaiseacht theicteonach/srutha ilchríochach: Gluaiseacht agus imbhualadh de réir a chéile ar phlátaí teicteonacha an Domhain.

– Gás ceaptha teasa: Gás a chuireann leis an iarmhairt cheaptha teasa trí radaíocht infridhearg a ionsú, rud a fhágann go n-ardaíonn teocht an Domhain.

– Mantle: Sraith faoi screamh an Domhain a shreabhann go mall de bharr teas an phláinéid.

Foinsí:

– Ollscoil Bhriostó

- RUDAÍ