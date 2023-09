Tugann na heolaithe faoi deara Excitons Stable Hubbard i Mott Insulator

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag foireann eolaithe ó Institiúid Teicneolaíochta California, faoi stiúir an Dr. David Hsieh, i réimse na fisice ábhar comhdhlúite. Tá fianaise tugtha faoi deara acu go raibh excitons Hubbard cobhsaí in inslitheoir Mott antaifearromagnetic grianghraf-dhópáilte. Tugann an toradh spreagúil seo, a foilsíodh in Nature Physics, léargais nua ar iompar excitons in ábhair a sháraíonn gnáthrialacha iompair leictreon.

Is cáithníní ilchodacha iad excitons a thagann chun cinn nuair a idirghníomhaíonn leictreon agus poll trí fhórsaí leictreastatacha. Faightear iad de ghnáth in ábhair leathsheoltóra agus tá staidéar maith déanta orthu. Mar sin féin, athraíonn a n-iompraíocht nuair a théann muid isteach i réimse na n-inslitheoirí Mott. Is éard atá in inslitheoirí Mott ábhair a chuireann brú ar leictreoin isteach i suíomhanna laitíse ar leith mar gheall ar idirghníomhaíochtaí láidre Coulombic, rud a chruthaíonn banda bearna ar leith. In inslitheoirí Mott, féadfaidh an Hubbard exciton, quasiparticle úrscéal, teacht chun cinn. Tá teoiricíocht déanta le fada an lá go bhfuil excitons cobhsaí Hubbard mar quasiparticles ach fós ina cheist oscailte.

Bhí an Dr. Hsieh agus a fhoireann spreagtha chun staidéar a dhéanamh ar na córais seo mar gheall ar a spéis in ábhair le leictreoin a idirghníomhaíonn go láidir. Chuir inslitheoirí Mott, lena n-ord sainiúil bindealán agus antifromagnetic, timpeallacht idéalach ar fáil chun excitons Hubbard a imscrúdú. Tarlaíonn idirghníomhaíochtaí antiferromagnetic nuair a ailíníonn spins leictreon comharsanacha i dtreonna contrártha, rud a fhágann ord maighnéadach laistigh den ábhar.

Tá sé dúshlánach excitons Hubbard a bhrath agus a thuiscint mar gheall ar idirghníomhú casta idirghníomhaíochtaí leictreonacha, ord antifromagnetic, agus nádúr gearrshaolach na n-excitons seo. Mar sin féin, d'fhorbair an fhoireann socrú turgnamhach ag baint úsáide as an inslitheoir Mott Sr2IrO4 agus speictreascópacht terahertz chun freagairt neamhbhuan an ábhair a ghabháil i bhfíor-am. Léirigh na torthaí méarloirg sainiúil a dhearbhaigh go raibh sreabhán excitonic Hubbard ann laistigh de Sr2IrO4.

Tá féidearthachtaí nua ann maidir le tuiscint bhunúsach agus feidhm phraiticiúil araon nuair a aimsíodh excitons Hubbard cobhsaí in inslitheoirí Mott. D'fhéadfadh taighde sa todhchaí díriú ar thuiscint a fháil ar mheicníochtaí ceangailteacha excitons Hubbard, a n-idirghníomhaíochtaí le stáit mhaighnéadacha éagsúla, agus a n-iarratas teicneolaíochta féideartha. Is dul chun cinn suntasach é an staidéar úrnua seo inár dtuiscint ar eiteoga agus ar a n-iompraíocht in ábhair chasta.

Foinsí:

– Airteagal Bunaidh: Fisic an Dúlra (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)