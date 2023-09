Clogs i gCórais Aisghabhála Uisce ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Mar gheall ar chlogaí i gcórais aisghabhála uisce ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) cuireadh píobáin ar ais go dtí an Domhan le haghaidh glantacháin agus athchóirithe. Is é an chúis atá leis na clogs seo ná bithscannáin a bheith i láthair, ar fásanna miocróbacha nó fungacha iad a chloíonn dá chéile agus dromchlaí. Is féidir leis na bithscannáin seo scagairí a dhúnadh i gcórais phróiseála uisce agus sláine an trealaimh a chur i mbaol. Cruthaíonn sé seo fadhb mhór do ghníomhaireachtaí spáis mar go bhféadfadh sé a bheith costasach ábhair nua a athsholáthar.

Tá sé ríthábhachtach fás bithscannáin a chosc go háirithe le haghaidh misin spáis fhada chuig áiteanna ar nós na gealaí nó Mars, áit nach bhfuil sé indéanta filleadh ar an Domhan chun spásairí breoite a dheisiú nó a chóireáil. Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, chomhoibrigh taighdeoirí ó Ollscoil Colorado, MIT, agus Ionad Taighde Ames NASA ar staidéar. Scrúdaigh siad samplaí ón ISS ag baint úsáide as cineál sonrach baictéir a bhfuil aithne air as a chumas bithscannáin a dhéanamh.

Chomhoibrigh na heolaithe freisin le LiquiGlide, cuideachta a dhíríonn go speisialta ar fhrithchuimilt idir solaid agus leachtanna a laghdú. Fuair ​​​​an staidéar amach go bhféadfadh dromchlaí brataithe le sraith tanaí aigéid núicléacha cosc ​​a chur ar fhás baictéarach ar na samplaí atá faoi lé ISS. Bhí lucht leictreach diúltach beag ag na haigéid seo a chuir cosc ​​ar mhiocróib cloí le dromchlaí.

Chomh maith leis sin, d'úsáid na taighdeoirí bacainn fhisiceach i bhfoirm nanagraf eitse ar na dromchlaí tástála. Chruthaigh sé seo dromchla sleamhain a raibh deacrachtaí ag bithscannáin cloí leis. Nuair a cuireadh an modh sciath dromchlaí le haigéid núicléacha i bhfeidhm, léirigh na samplaí talún laghdú ar fhoirmiú miocróbach de thart ar 74 faoin gcéad, agus léirigh na samplaí stáisiúin spáis laghdú níos suntasaí de thart ar 86 faoin gcéad.

Molann an fhoireann, áfach, go ndéanfaí tástálacha fadtréimhseacha ar mhisin amach anseo chun a fháil amach an bhféadfaidh an modh a éifeachtúlacht a choinneáil. Moltar freisin anailís leanúnach a dhéanamh, seachas a bheith ag brath ar thomhais chríochphointí. Trí dhul i ngleic le tógáil bithscannáin, is féidir le gníomhaireachtaí spáis damáiste trealaimh a chosc agus sláinte agus sábháilteacht spásairí a chinntiú le linn misin spáis.

Foinse: Ní sholáthraíonn an t-alt bunaidh URL foinse ar leith.