D'éirigh le taighdeoirí Duáin Dhaonnaithe a Fhás i Muca

Tá cloch mhíle shuntasach bainte amach ag taighdeoirí sa tSín i réimse an trasphlandúcháin orgán trí duáin luathchéime a fhás go rathúil atá comhdhéanta den chuid is mó de chealla daonna i muca. Tugann an dul chun cinn seo céim amháin níos gaire dúinn maidir le bheith in ann orgáin a tháirgeadh in ainmhithe ar féidir iad a thrasphlandú go daonna ar deireadh. Tá éileamh ar leith ar thrasphlandú duán, agus beagnach 89,000 Meiriceánach ar an liosta feithimh le haghaidh duán faoi láthair.

De réir Mary Garry, ollamh le leigheas in Ollscoil Minnesota, d'fhéadfadh tionchar suntasach a bheith aige ar líon na n-othar ar an liosta feithimh trasphlandúcháin a laghdú ar fud an domhain a bheith in ann orgáin dhaonna a ghiniúint i muca. Cé go bhfuil iniúchadh déanta le blianta fada ar an gcoincheap maidir le chimeras ainmhithe-daonna a chruthú, is dul chun cinn suntasach é an staidéar seo sa réimse seo.

Chuir an fhoireann eolaithe ag Institiúidí Bithleighis agus Sláinte Guangzhou isteach ar bhreis is 1,800 suthanna muc le gaschealla daonna agus d'aistrigh siad isteach i mbroinn na mban muca iad. Ceadaíodh na suthanna chimeric a fhorbairt ar feadh suas le 28 lá sular cuireadh stop leis an toirchis le haghaidh tuilleadh scrúdaithe. Bhailigh na taighdeoirí cúig shuthanna, a raibh duáin iontu go léir a bhí ag fás de ghnáth agus a raibh suas le 65% de chealla daonna iontu.

Bhí dúshláin le sárú ag iarrachtaí roimhe seo chun cealla daonna agus muc a chomhtháthú, toisc go raibh claonadh ag mucchealla dul i gcomórtas le cealla daonna agus bás na gcealla daonna a bheith mar thoradh orthu. Mar sin féin, d'úsáid na taighdeoirí sa staidéar seo uirlis eagarthóireachta géine ar a dtugtar Crispr chun dhá ghéinte atá freagrach as forbairt duáin muc a dhíchumasú. Chruthaigh sé seo micrithimpeallacht ina bhféadfadh na duáin dhaonna rathú. Trí chealla daonna rialta a iompú ina ngaschealla iolracha agus trí fheabhas a chur ar a seansanna comhtháthú le cealla muc, forbraíodh na suthanna go rathúil.

Cé gur léirigh na duáin sa staidéar seo struchtúir a shaintréith de ghnáthfhorbairt na nduán, níl sé cinnte an leanfadh siad orthu ag forbairt ina n-orgáin lánfheidhme. Ina theannta sin, ardaíodh imní faoin acmhainneacht le haghaidh ailse mar gheall ar eagarthóireacht géine na gceall daonna. Bheadh ​​tástáil fhairsing ar ainmhithe riachtanach chun sábháilteacht na n-orgán a fhástar ag baint úsáide as na teicníochtaí seo a chinntiú.

In ainneoin na ndúshlán, creideann na heolaithe atá páirteach sa staidéar seo gur ainmhithe deontóra idéalach iad muca mar gheall ar a gcosúlachtaí anatamaíocha agus méid orgán le daoine. Agus an meán-am feithimh do thrasphlandú duáin idir trí agus cúig bliana, tá éileamh ar orgáin in-trasphlandaithe i bhfad níos mó ná an soláthar. Tugann an taighde úrnua seo dóchas go bhféadfaí an ghéarchéim seo ganntanas orgán a shárú amach anseo.

