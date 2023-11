Fionnachtain Iontas: Imríonn Follicles Gruaige Príomhról i dTeagmháil Mhín a Bhrath

Nocht staidéar ceannródaíoch a rinne taighdeoirí ó Imperial College London léargas nua iontach ar ár mbraistint tadhaill. Go dtí seo, creideadh go forleathan nach bhféadfaí mothaithe a tharchur ach trí chríochnaíonn nerve a fhaightear sa chraiceann agus sna follicles gruaige máguaird. Mar sin féin, léiríonn an staidéar seo cosán iomlán difriúil trínar féidir linn tadhaill solais a bhrath - go díreach trínár bhfollicles gruaige féin.

D'úsáid an fhoireann modh seicheamhaithe RNA nuálaíoch agus fuair siad amach go bhfuil tiúchan níos airde de ghabhdóirí dteagmháil-íogair ag cealla laistigh de chuid shonrach den fhollicle gruaige, ar a dtugtar an truaill fréimhe seachtrach (ORS), i gcomparáid le cealla coibhéiseacha sa chraiceann. Chun tuilleadh iniúchta a dhéanamh ar an bhfeiniméan seo, chothaigh na taighdeoirí cultúir saotharlainne de chealla follicle gruaige daonna taobh le nerves céadfacha. Go hiontach, nuair a spreag na cealla follicle gruaige go meicniúil, cuireadh na nerves céadfacha in aice láimhe i ngníomh freisin, ag deimhniú clárú na dteagmháil.

Rud suimiúil, nocht na turgnaimh freisin scaoileadh neurotransmitters, eadhon serotonin agus histamine, ag na cealla ORS trí saic bheaga ar a dtugtar vesicles. Trí chomharthaíocht a dhéanamh chuig na cealla máguaird, cuireann na néar-tharchuradóirí seo le cumarsáid faisnéise a bhaineann le tadhaill. Tá na taighdeoirí thar a bheith sásta faoin toradh seo, rud a thugann chun suntais go n-ardaíonn sé go leor ceisteanna faoi ról beacht na gcealla ORS agus iarrann sé tuilleadh fiosrúcháin a dhéanamh ar conas a bhraitheann ár gcraiceann teagmháil.

Is néarchealla speisialaithe iad mechanoreceptors atá freagrach as tadhaill a bhrath. Cuireann na meicnabhdóirí seo ar ár gcumas raon leathan de mhothúcháin a bhrath, ó ghaotha réidh go brú daingean. Sa staidéar áirithe seo, fuarthas go n-idirghníomhaíonn na cealla follicle gruaige go sonrach le meicnreceptors íseal-thairseach (LTMRanna), atá in ann tadhaill solais a bhrath.

Cé go raibh an tábhacht a bhaineann le gruaig choirp i ndearcadh tadhaill ar eolas cheana féin, déanann an taighde seo iniúchadh níos doimhne ar an idirghníomhú bitheolaíoch casta idir cealla ORS agus LTMRanna thar freagra meicniúil simplí. Mar sin féin, tá na bunchúiseanna leis an bhfeiniméan seo fós ina bhfreagra a bhfuil fonn ar thaighdeoirí a réiteach. Bealach suimiúil fiosrúcháin amháin is ea an ngníomhaíonn follicles gruaige cineálacha sonracha nerves céadfacha do mheicníocht uathúil nach bhfuil ar eolas go fóill.

Ina theannta sin, léirigh na turgnaimh difríocht shuntasach nuair a cuireadh cealla craiceann in ionad cealla follicle gruaige. Sa chás seo, scaoileadh histamine, ach bhí leibhéil serotonin íosta. Tugann an neamhréireacht shuimiúil seo le tuiscint go bhfuil rud éigin ar leith ann maidir le feidhm cealla ORS.

Síneann impleachtaí an staidéir seo níos faide ná ár dtuiscint ar an dearcadh tadhaill. Ós rud é go bhfuil ról ríthábhachtach ag histamine i gcoinníollacha athlastacha éagsúla craiceann cosúil le eachma, d'fhéadfadh iniúchadh breise a dhéanamh ar conas a bhraitheann follicles gruaige tadhaill an bealach a réiteach le haghaidh cóireálacha feabhsaithe agus bearta coisctheacha.

Tugann an taighde ceannródaíoch seo, a thugann léargas ar chumais chasta dteagmháil-bhraite na bhfollicles gruaige, féidearthachtaí spreagúla le haghaidh staidéir sa todhchaí i réimsí na néareolaíochta agus na deirmeolaíochta araon. Foilsíodh torthaí an staidéir san iris eolaíoch iomráiteach Science Advances.