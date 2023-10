Forbraíonn na heolaithe Bithbhratú le Péint chun Aer a Fhorlíonadh i nGnáthóg Mars

D'fhorbair taighdeoirí bithbhratach, ar a dtugtar Green Living Paint, a d'fhéadfaí a ionchorprú sa ghnáthóg ar Mars chun an t-aer a fhorlíonadh. Tá cineál baictéir ar a dtugtar Chroococcidiopsis cubana sa bhithbhratú, a bhaineann leas as foirm uathúil fótaisintéise chun maireachtáil i ndálaí foircneacha. Glacann an baictéar seo dé-ocsaíd charbóin (CO2) isteach agus scaoileann sé ocsaigin mar chuid den phróiseas. Bhí sé mar aidhm ag an bhfoireann faoi stiúir an mhicribhitheolaí Simone Krings ó Ollscoil Surrey sa Ríocht Aontaithe maitrís bithchatúcháin marthanach agus neamhdhíobhálach don chomhshaol a chruthú do na baictéir.

Forbraíodh an bithbhratú trí laitéis a mheascadh le cáithníní nanoclay chun struchtúr póiriúil ach láidir go meicniúil a bhaint amach. Thug na taighdeoirí faoi deara an sciath ar feadh 30 lá agus fuair siad amach gur scaoil sé suas le 0.4 gram ocsaigine in aghaidh gach graim de bhithmhais in aghaidh an lae go comhsheasmhach, agus CO2 á ionsú. Tá impleachtaí ag an modh inbhuanaithe seo do thaiscéalaíocht spáis chomh maith le dul i ngleic le hábhair imní faoi astaíochtaí méadaithe agus ganntanas uisce ar an Domhan.

Cé nach leor an t-aschur ocsaigine atá ann faoi láthair do ghnáthóg Mars ina aonar, d'fhéadfadh sé laghdú suntasach a dhéanamh ar an méid ocsaigine a chaithfidh misin spáis a iompar. Mar gheall ar chumas Chroococidiopsis cubana maireachtáil i dtimpeallachtaí foircneacha is iarrthóir féideartha é do choilíniú Mars. Tá an taighde foilsithe in Microbiology Spectrum.

Foinsí:

– Speictream Micribhitheolaíochta