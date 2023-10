Rúin Mharsa a Dhíghlasáil: Léargais Nua ar Intíre an Phláinéad

Nocht tonnta seismeacha a spreag tionchar dreigít ar Mhars foilseacháin shuimiúla faoi dhomhain istigh an phláinéid. Tugann na torthaí úrnua seo dúshlán do bhoinn tuisceana atá ann le fada agus cuireann siad léargais luachmhara ar fáil d’eolaithe ar anatamaíocht ár bplainéad comharsanachta.

Léiríonn na sonraí seismeacha a bhailigh lander InSight NASA láithreacht sraithe de charraig leáite nár aimsíodh roimhe seo timpeall ar chroílár leachtach mhiotalach Mars. Tuigtear anois go bhfuil an chomhpháirt is doimhne seo níos lú agus níos dlúithe ná mar a chreidtear roimhe seo, rud a léiríonn athrú suntasach inár dtuiscint ar struchtúr inmheánach Mars.

Nuair a thaistealaíonn tonnta seismeacha trí ábhair éagsúla laistigh de phláinéad, lena n-áirítear iad siúd a ghineann tionchair dreigít, athraíonn a luas agus a gcruth. Chuir na sonraí a fuarthas ó ionstraim seismiméadar InSight ar chumas eolaithe pictiúr níos soiléire a fháil ar chomhdhéanamh inmheánach Mars.

Spreag tionchar dreigít i Tempe Terra, réigiún ardchríocha Martian, an 18 Meán Fómhair, 2021, crith talún de mhéid 4.2 agus d'fhág sé taobh thiar de crater a bhí thart ar 425 troigh (130 méadar) ar leithead. Is díol suntais é gur tharla an tionchar seo ar an taobh eile de Mhars ó shuíomh InSight in Elysium Planitia, réigiún machairí.

Thráigh na tonnta seismeacha a ghin an teagmhas seo taobh istigh dhomhain an phláinéid, lena n-áirítear an croí, ag tairiscint léargais nach bhfacthas riamh roimhe. Roimh an bhfionnachtain seo, ní raibh eolaithe in ann ach frithchaitheamh ó bharr chroílár Mhars a fheiceáil, ní tonnta seismeacha a chuaigh trasna air.

Trí anailís a dhéanamh ar iompar na dtonnta seo, d'aithin taighdeoirí láithreacht ciseal sileacáit leáite, thart ar 90 míle (150 km) ar tiús, timpeall ar an gcroí. Bhí an réigiún leáite seo, atá suite sa maintlín, an chuid istigh den phláinéid, anaithnid roimhe seo.

Ina theannta sin, ríomh na taighdeoirí méid nua do chroílár Mars, ag meas go raibh a thrastomhas thart ar 2,080 míle (3,350 km), thart ar 30% níos lú ná meastacháin roimhe seo. Fuair ​​​​siad amach freisin go síneann an maintlín, atá suite idir screamh seachtrach agus croí an phláinéid, thart ar 1,055 míle (1,700 km) faoin dromchla.

Murab ionann agus an Domhan, tá ciseal leáite go hiomlán nó go páirteach timpeall ar a chroílár Mars. Léiríonn staidéar amháin go bhfuil ciseal leáite go hiomlán i láthair, agus tugann an ceann eile le fios go bhfuil sé leáite go páirteach ag an mbarr. Is éard atá sa chiseal leáite agus páirtleáite den chuid is mó ná sileacáití saibhrithe in iarann ​​agus eilimintí radaighníomhacha a tháirgeann teas, ar leith ón maintlín soladach forshrathnaithe.

Léiríonn staidéir bhreise go bhfuil croí Mars comhdhéanta go príomha d'iarann ​​agus nicil, chomh maith le heilimintí níos éadroime cosúil le sulfair, ocsaigin, carbóin agus hidrigin. Cuimsíonn na heilimintí níos éadroime seo thart ar 9-15% de chomhdhéanamh an chroí de réir meáchain, atá níos ísle ná mar a chreidtear roimhe seo, ach atá inchomparáide le croí an Domhain.

Tugann an taighde ceannródaíoch seo dúshlán ár dtuiscint ar struchtúr inmheánach Mars agus cuireann sé béim ar chastacht na bpláinéad mar chórais éagsúla. Leanann Mars, a bhfuil trastomhas de thart ar 4,220 míle (6,791 km) aige i gcomparáid le 7,926 míle (12,755 km) an Domhain, ag mealladh eolaithe agus réalteolaithe araon.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad a léirigh na tonnta seismeacha ón tionchar dreigít ar Mhars?

A: Nocht na tonnta seismeacha sraith de charraig leáite nach raibh aithne uirthi roimhe seo timpeall ar chroílár leachtach mhiotalacha Mars.

C: Conas a bhailigh na heolaithe na sonraí seismeacha?

A: Bailíodh na sonraí ag lander InSight NASA, a bhfuil ionstraim seismiméadar aige.

C: Cár tharla an tionchar dreigít?

A: Tharla an tionchar dreigít i réigiún Tempe Terra i Mars.

C: Cén difríocht atá idir taobh istigh Mars agus taobh istigh an Domhain?

A: Tá ciseal leáite nó leáite go páirteach timpeall ar a chroílár Mars, ach níl ciseal leáite ar an Domhan.