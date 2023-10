Ceann chun Cinn i bhFás Plandaí: An Ghéin a Spreagann Forbairt Fréamhacha a Aithint

Tá fionnachtain úrnua déanta ag eolaithe ag Saotharlann Náisiúnta Oak Ridge i réimse an fháis phlandaí. Trí anailís chuimsitheach ar chomhdhéanamh géiniteach an chrainn poibleog, d'aithin siad “pointe te” géine a spreagann fás suntasach fréamhacha. Tá impleachtaí móra ag an toradh seo ar shaothrú barraí bithfhuinnimh agus ar fhorbairt plandaí ar féidir leo dul chun cinn i dtimpeallachtaí dúshlánacha agus níos mó carbóin a fhorlámhú faoin dromchla.

Bhain na taighdeoirí úsáid as tacar sonraí ollmhór ar ghéineolaíocht poibleog chun géinte rialaitheora a aimsiú a bhí in ann na céadta géinte eile a ghníomhachtú laistigh den chrann. I measc a n-imscrúdaithe, d'éirigh leo feidhm mhóilíneach géine mol ar a dtugtar PtrXB38 a fhíorú. Nuair a tugadh isteach i bplandaí é, d'éascaigh an ghéin seo táirgeadh fréamhacha flúirseach agus níos doimhne, fiú ag spreagadh fás fréamhacha ón aer ar gais agus duilleoga.

Trí dhlús na fréamhacha a mhéadú, léirigh na plandaí géinmhodhnaithe seo ionsú cothaitheach feabhsaithe, fás luathaithe, caoinfhulaingt níos fearr ar thriomach, agus an cumas chun méideanna níos mó carbóin a stóráil faoi thalamh ar feadh tréimhsí fada. Ina theannta sin, d'fhéadfadh teacht chun cinn fréamhacha ón aer friotaíocht níos mó a thabhairt don phlanda i gcoinne tuilte. Tá impleachtaí ag tarlú nádúrtha na géine seo do bhithmhais agus do tháirgeadh bia, chomh maith le maolú ar an athrú aeráide.

Tugann an taighde ceannródaíoch seo, a foilsíodh le déanaí san iris New Phytologist, léargas nua ar mheicníochtaí fáis plandaí agus cuireann sé féidearthachtaí dóchasacha ar fáil do chleachtais talmhaíochta agus chomhshaoil ​​amach anseo. D’fhéadfadh cur i bhfeidhm na fionnachtana seo i bhforbairt barraí bithfhuinnimh agus saothrú cineálacha athléimneacha plandaí na réimsí seo a réabhlóidiú agus cur le todhchaí níos inbhuanaithe agus níos táirgiúla.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

Cad é an tábhacht atá leis sin fionnachtana?

Nuair a shainaithnítear an hotspot géine PtrXB38 sa chrann poibleog tá bealaí nua chun táirgeadh bithmhaise, táirgeadh bia agus maolú ar athrú aeráide a fheabhsú. Tugann an fás fréamhacha feabhsaithe a breathnaíodh i bplandaí leis an ngéin seo tairbhí cosúil le hionsú feabhsaithe cothaitheach, caoinfhulaingt méadaithe i leith triomach, agus an cumas níos mó carbóin a fhorlámhú faoin talamh.

Conas a d'fhéadfaí an fionnachtain a chur i bhfeidhm sa talmhaíocht?

D’fhéadfaí leas a bhaint as an dul chun cinn seo chun barra bithfhuinnimh níos fearr a fhorbairt agus chun plandaí a chruthú a d’fhéadfadh a bheith rathúil i ndálaí dúshlánacha. Trí phlandaí a mhodhnú go géiniteach chun géine PtrXB38 a chur in iúl, is féidir le feirmeoirí barra a chothú le córais fréimhe níos forleithne, rud a fhágann go bhfuil táirgiúlacht mhéadaithe agus athléimneacht níos mó i gcoinne strusóirí comhshaoil.

Cad iad na feidhmeanna féideartha san inbhuanaitheacht comhshaoil?

Tá impleachtaí suntasacha ag an bhfás fréimhe méadaithe a spreag an ghéin PtrXB38 do mhaolú an athraithe aeráide. Is féidir le gléasraí a bhfuil córais fréimhe feabhsaithe acu méideanna níos mó carbóin a leithlisiú faoin talamh, rud a chuidíonn le laghdú astuithe gáis cheaptha teasa. Ina theannta sin, d'fhéadfadh na fréamhacha ón aer a spreagann an ghéin seo plandaí a dhéanamh níos frithsheasmhach in aghaidh tuilte, rud a chabhródh le tubaistí nádúrtha a chosc agus a aisghabháil.