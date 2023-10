Aithníonn na heolaithe Scar Géiniteach a Chuidíonn le Baictéir niúmóine Friotaíocht Antaibheathach a Fhorbairt

Tá fionnachtain thábhachtach déanta ag eolaithe in Ollscoil Sheffield a thaispeánann conas a fhorbraíonn baictéir niúmóine frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathaigh. I staidéar a foilsíodh san iris PNAS, d'aithin taighdeoirí scar géiniteach a fhágtar i ngéanóim na mbaictéar de réir mar a éiríonn siad frithsheasmhach in aghaidh cóireáil antaibheathach. Cuirfidh tuiscint ar an tairseach éabhlóideach seo ar chumas na n-eolaithe a thuar cé na cineálacha niúmóine a bheidh an-fhrithsheasmhach sa todhchaí, ag ligean do bhearta rialaithe a chur i bhfeidhm chun beatha na n-othar a chosaint.

Is ionfhabhtú tromchúiseach é an niúmóine agus an tríú príomhchúis báis i ndaonra na RA. Ceann de na baictéir atá freagrach as na hionfhabhtuithe seo ná Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). De ghnáth déantar antaibheathaigh a riaradh chun na baictéir a dhíchur, ach tá siad ag forbairt níos mó agus níos mó frithsheasmhachta, rud a chuireann bagairt fhadtéarmach ar éifeachtúlacht cóireála othar.

Dhírigh an taighde a rinne foireann Sheffield ar shócháin ar a dtugtar pde1, a fheidhmíonn mar thairseach éabhlóideach do chealla S.pneumoniae chun frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a fháil. Is dul chun cinn suntasach é sainaithint an scar géiniteach seo maidir le teacht chun cinn na friotaíochta a thuiscint agus an fhéidearthacht é a thuar.

Chuir an Dr. Andrew Fenton, príomhúdar an staidéir, béim ar a thábhachtaí atá an fhionnachtain seo chun frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a chomhrac. Mhínigh sé go gceadaítear tréithchineálacha baictéaracha contúirteacha a aithint agus bearta rialaithe a chur i bhfeidhm chun a scaipeadh a chosc trí thuiscint a fháil ar an gcaoi a dtarlaíonn frithsheasmhacht.

Cé go ndearna staidéir roimhe seo imscrúdú ar an gceangal idir comhlachas géanóim agus frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach i S.pneumoniae, léiríonn an taighde seo feabhas suntasach ar an tuiscint mhóilíneach ar fhrithsheasmhacht. Cuidíonn sainaithint pde1 le líon teoranta na sóchán aitheanta a chuireann friotaíocht antaibheathach chun cinn sa bhaictéar seo a mhéadú.

Tugann an staidéar seo léargais luachmhara ar na meicníochtaí taobh thiar d’fhorbairt frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach i mbaictéir niúmóine. Trí na próisis seo a thuiscint, is féidir le taighdeoirí oibriú i dtreo straitéisí éifeachtacha a fhorbairt chun dul i ngleic leis an imní sláinte poiblí atá ag dul i méid.

Foinsí:

– Feidhmíonn cailliúint fheidhm Pde1 mar thairseach éabhlóideach don fhriotaíocht peinicillin i Streptococcus pneumoniae, Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí

– Ollscoil Sheffield