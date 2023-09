Tástáil NASA Modh Sraonadh astaróideach chun an Domhan a Chosaint

D'éirigh le heolaithe NASA tástáil a dhéanamh chun a fháil amach an féidir leo cúrsa astaróideach a athrú i dtreo na Cruinne. Bhí sé mar aidhm ag an misean, ar a dtugtar an Tástáil Atreoraithe Asteroid Dúbailte (Dart), astaróideach darb ainm Dimorphos a shraonadh. Seoladh an spásárthach $330 milliún mar chuid den teicníc imbhuailteora cinéiteach, modh sraonaidh astaróideach.

Cé gur dheimhnigh NASA don phobal nach bhfuil Dimorphos ina bhagairt don Domhan, ceapadh an misean chun inmharthanacht na teicníochta sraonaithe seo a chinneadh le haghaidh imbhuailtí astaróideach sa todhchaí. Ba mhaith leis an ngníomhaireacht a bheith ullamh ar eagla go bhfaighfear astaróideach ar chúrsa imbhuailte leis an Domhan amach anseo.

Tá an tástáil seo mar chuid d’iarrachtaí leanúnacha NASA staidéar a dhéanamh ar réada gar don Domhan (NEOs) agus iad a thuiscint agus modhanna a cheapadh chun ár bplainéad a chosaint ó thionchair ionchasacha. Tá an ghníomhaireacht ag iniúchadh straitéisí éagsúla, lena n-áirítear teicníochtaí imbhuailteora cinéiteach, tarracóirí domhantarraingthe, agus atreorú astaróideach trí chúntóirí domhantarraingthe.

Bhain misean an Dart leis an spásárthach a thuairteáil go Dimorphos agus staidéar a dhéanamh ar na torthaí. Trí shonraí a bhailiú ar fhreagra an astaróideach ar an tionchar, is féidir le heolaithe measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht na teicníochta imbhuailteora cinéiteach maidir le trajectory astaróideach a athrú. Beidh eolas den sórt sin ríthábhachtach chun misin sraonaidh astaróideach a fhorbairt amach anseo.

Léiríonn tiomantas NASA do thaighde astaróideach agus do straitéisí sraonaithe a dtiomantas chun an Domhan a chosaint ó imeachtaí tubaisteacha féideartha. Trínár dtuiscint ar asteroids a chur chun cinn go leanúnach agus trí ár modhanna a scagadh, is féidir linn a bheith ullmhaithe níos fearr chun freagairt d’aon bhagairtí amach anseo.

