Ionramhálann péisteanna Seadánacha seangáin chun Lanna Féir a Loingseoireacht

Léirigh staidéar le déanaí go bhfuil straitéis níos sofaisticiúla ag péisteanna seadánacha ar a dtugtar flukes ae lancet chun seangáin a ionfhabhtú ná mar a ceapadh roimhe seo. Cuireann na péisteanna seo iallach ar sheangáin dreapadh suas lanna féir agus ansin tóg siar síos nuair a bhíonn an aimsir ró-the. Is é cuspóir an ionramhála seo ná an seans go n-itheann ainmhithe níos mó na seangáin a mhéadú, rud a ligeann do na péisteanna leanúint dá saolré.

Maireann púcaí ae Lancet go príomha laistigh de bha nó athchogantaigh innilte eile mar dhaoine fásta. Taisceann na péisteanna uibheacha san fhéar trí eisfhearadh na bó, a itheann seilidí ansin. Laistigh de na seilidí, sroicheann na péisteanna an chéad chéim eile de larbha agus a atáirgeadh go héighnéasach. Imoibríonn na seilidí don inmhíolú trí chistíní a fhoirmiú timpeall na bpéisteanna, a casachtach amach sa deireadh agus a ionghabháil ag seangáin in éineacht le larbhaí na péisteanna.

Nuair a bheidh siad istigh sa seangán, téann na larbhaí isteach sa chéad chéim eile dá saol. Téann an chuid is mó ar imirce go boilg na seangáin, ach déanfaidh duine a bhealach chuig an inchinn agus glacfaidh sé smacht. Cuirtear iallach ar an seangán ionfhabhtaithe ansin dreapadh go barr lann féir agus é féin a cheangal, ag tabhairt deis d'ainmhithe móra an seangán agus na péisteanna a ithe. Ar deireadh sroicheann na péisteanna fásta laistigh dá n-óstach deireanach, bogann siad chuig an ae, cothaíonn siad, póit, agus leagann siad uibheacha chun an timthriall a atosú.

Chinn foireann taighdeoirí in Ollscoil Chóbanhávan an próiseas casta seo a imscrúdú tuilleadh. Rinne siad staidéar ar bhreis is míle seangáin ionfhabhtaithe i bhforaois sa Danmhairg agus fuair siad amach go raibh an tionchar is mó ag teocht ar iompar na seangáin. D'fhan na seangáin ar an bhféar le linn laethanta fionnuara ach chrom siad ar ais ar laethanta te. Tugann sé seo le tuiscint go n-ionramhálann na péisteanna na seangáin san oíche agus ar maidin chun iad a shuíomh san fhéar nuair a bhíonn ainmhithe ar féarach gníomhach agus ansin iad a chosaint ón ngrian i rith an lae.

Léiríonn na torthaí seo castacht iompar seadán agus an gá atá le tuilleadh taighde chun tuiscint a fháil ar na sainmheicníochtaí a úsáideann na liús seo chun inchinn na seangáin a ionramháil. Cé gur féidir le daoine a bheith ionfhabhtaithe ó am go ham le flukes ae lancet, is annamh a ionfhabhtuithe agus is óstach ar dhaoine.

Foinsí: Éiceolaíocht Iompraíochta