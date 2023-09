Ionramhálann péisteanna seadánacha seangáin chun lanna féir a dhreapadh

Tá sé léirithe ag taighde a rinneadh le déanaí go bhfuil sé de chumas ag péisteanna seadánacha, go háirithe pluaiseanna ae lainseáilte, seangáin a ionramháil chun lanna féir a dhreapadh agus ansin tóg siar síos nuair a bhíonn an aimsir róthe. Tá saolré casta ag na péisteanna seo a bhraitheann ar a bheith á n-ithe ag ainmhithe níos mó chun leanúint lena dtimthriall atáirgthe.

Maireann na pluaiseanna ae lannsaí go príomha mar dhaoine fásta laistigh de bha nó athchogantaigh innilte eile. Mar sin féin, chun a n-óstach deiridh a bhaint amach, téann siad trí shraith céimeanna. Eisfhearann ​​ba na huibheacha péisteanna agus críochnaíonn siad i bhféar, áit a n-itheann seilidí iad. Laistigh de na seilidí, sroicheann na péisteanna a gcéim larbha agus a atáirgeadh éighnéasach. Freagraíonn na seilidí don inmhíolú trí chistíní a fhoirmiú timpeall na bpéisteanna, a casachtaítear ansin mar liathróidí slaim. I ngan fhios do seangáin itheann na liathróidí slaim seo, in éineacht le larbhaí na péisteanna.

Nuair a bhíonn siad istigh sa seangán, fásann na larbhaí agus aistríonn siad go boilg na seangáin, agus déanann larbha amháin a bhealach go hinchinn an tseangáin agus glacann sé smacht. Déantar an seangán ionfhabhtaithe a ionramháil ansin chun dreapadh go barr lann féir agus greim a fháil air, rud a fhágann gur sprioc éasca é d’athchogantaigh fánaíochta an seangán agus na paraisítí a ithe go neamhbheartaithe. Chomh luath agus taobh istigh den óstach deiridh, sroicheann na péisteanna fásta, bogann siad chuig an ae, beathú, maité, agus leagann uibheacha, ag atosú an timthriall.

Rinne taighdeoirí ag Roinn Eolaíochtaí Plandaí agus Comhshaoil ​​Ollscoil Chóbanhávan staidéar chun tuiscint níos fearr a fháil ar iompar seangáin ionfhabhtaithe. Bhreathnaigh siad os cionn 1,000 seangán ionfhabhtaithe i bhForaoisí Bidstrup, an Danmhairg, ar feadh 13 lá as a chéile. Fuair ​​​​an staidéar amach go raibh ról suntasach ag teocht in iompar na seangáin. Ar laethanta fionnuara, d'fhan na seangáin go príomha ar an bhféar, agus ar laethanta teo, chuaigh siad ar ais síos agus d'athchrom siad ar a ngnáthghníomhaíochtaí. Tugann sé seo le tuiscint go ionramhálann na péisteanna na seangáin i rith na hoíche agus uaireanta go luath ar maidin.

Leagann an staidéar béim ar chastacht agus sofaisticiúlacht na bpaitín seo agus a bheagán atá ar eolas againn fós fúthu. Tá gá le tuilleadh taighde chun na meicníochtaí sonracha a aimsiú a chuireann ar chumas na n-éanlaithe inchinn an tseangáin a ionramháil. Cé gur féidir le daoine a bheith ionfhabhtaithe ó am go chéile ag na péisteanna seo, is annamh a bhíonn ionfhabhtuithe ann agus is óstach iad daoine de thaisme.

