Léirítear Gealltanas ar leigheas do Chaillteanas Cnámh i Spásairí

Léiríodh cógas a foirmíodh go speisialta chun caillteanas cnámh i lucha a chosc, rud a d’fhéadfadh leas a bhaint as spásairí ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS). D'fhorbair taighdeoirí ó Ollscoil California Los Angeles (UCLA) agus Institiúid Forsyth i Massachusetts druga a chuireann cosc ​​ní hamháin ar chaillteanas cnámh i lucha a chónaíonn ar an ISS ach a mhéadaíonn a ndlús cnámh freisin.

Fuair ​​​​an fhoireann amach go n-eascraíonn microgravity laghdú aon faoin gcéad ar dhlús mianraí cnámh (BMD) in aghaidh na míosa nochta. Chun é seo a chomhrac, d'úsáid siad próitéin ar a dtugtar NELL-1, a rialaíonn fás cnámh, agus d'athraigh siad é chun druga a chruthú ar a dtugtar BP-NELL-PEG a dhíríonn ar fhíocháin chnámh gan fo-iarsmaí diúltacha. Léirigh na lucha a ndearnadh cóireáil orthu le BP-NELL-PEG méadú suntasach ar BMD i gcomparáid leis an ngrúpa rialaithe.

Cé go bhfuil gealltanas ag an dul chun cinn seo do mhisin spáis amach anseo, lena n-áirítear tréimhsí fada i micri-dhomhantarraingt, níl aon fhaisnéis ar fáil maidir le cathain a d’fhéadfadh tús a chur le trialacha daonna NELL-1. Go dtí seo, níl ach cuideachta amháin, Bone Biologics atá bunaithe i Massachusetts, tar éis trialacha cliniciúla daonna a dhéanamh ag baint úsáide as NELL-1 chun galar diosca meathlúcháin a chóireáil i gclár píolótach san Astráil. Tá stádas an staidéir seo fós éiginnte.

In ainneoin an leigheas féideartha ar chaillteanas cnámh i spásairí, tá gá le taighde breise chun aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí sláinte eile a bhaineann le nochtadh spáis, mar athruithe inchinne. Go dtí seo, leanfaidh spásairí ag brath ar sheisiúin rialta treadmill chun na rioscaí a bhaineann le misin spáis fhada a mhaolú.

