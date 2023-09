Rúndiamhair na nDiamantan Bándearg: Aimsíonn Eolaithe an “Comhábhar ar Iarraidh” le haghaidh Foirmiú

Tá fionnachtain úrnua déanta ag eolaithe le déanaí maidir le cruthú diamaint bhándearg, a bhfuil aithne orthu as a n-annamh agus a n-áilleacht fíorálainn. Tá diamaint bándearg i measc na gcloch is daoire ar domhan agus is fada an tóir orthu ag bailitheoirí agus díograiseoirí jewelry. Thángthas ar an gcuid is mó de na GEMS neamhchoitianta seo, os cionn 90 faoin gcéad, ag mianach Earra-Ghàidheal in iarthuaisceart na hAstráile, a chuir deireadh le hoibríochtaí le déanaí.

Tá an cheist maidir le cén fáth a tháirg mianach Earra-Ghàidheal a leithéid de líon chomh hard de diamaint bhándearg ag cur imeagla ar thaighdeoirí le blianta anuas. Murab ionann agus an chuid is mó de mhianaigh diamaint eile, atá suite i lár na n-ilchríoch, tá mianach Earra-Ghàidheal suite ar imeall a haon. I staidéar nua a foilsíodh san iris Nature Communications, léirigh foireann eolaithe na hAstráile gur tugadh na diamaint bhándearg go dromchla an Domhain nuair a bhris an chéad ollchríoch thart ar 1.3 billiún bliain ó shin.

De réir phríomhúdar an staidéir, Hugo Olierook ó Ollscoil Curtin in Iarthar na hAstráile, bhí dhá cheann de na trí chomhábhar riachtanach chun diamaint bándearg a fhoirmiú ar eolas cheana féin. Is é an chéad chomhábhar carbóin, a chaithfidh a bheith suite go domhain laistigh den Domhan, ar a laghad 150 ciliméadar (93 míle) faoin dromchla. Má tá an carbón níos éadomhaine, chlaochlódh sé go graifít, substaint nach bhfuil chomh luachmhar sin le diamaint.

Is é an dara comhábhar an méid beacht brú a theastaíonn chun soiléire an diamaint a athrú agus a lí bándearg sínithe a thabhairt dóibh. Míníonn Olierook go mbeadh diamaint shoiléir ann dá gcuirfí brú ró-bheag, agus go n-iompódh an iomarca brú orthu donn. Is fiú a thabhairt faoi deara go raibh cuid mhór diamaint a fuarthas i mianach Earra-Ghàidheal den chineál donn nach raibh chomh luachmhar.

Cuireann an fionnachtain seo le déanaí solas ar an bpróiseas foirmithe diamaint bhándearg agus soláthraíonn sé léargas luachmhar chun taiscí comhchosúla a aimsiú ar fud na cruinne. D'fhéadfadh tuilleadh taighde sa réimse seo foinsí breise de na GEMS seo a bhfuil an-tóir orthu a aimsiú, rud a chuirfeadh soláthar níos mó ar fáil sa mhargadh. Treisíonn an staidéar an mealladh agus an intleacht a bhaineann le diamaint bhándearg, ag daingniú a gcáil mar chuid de na clocha is luachmhaire agus is eisiach ar domhan.

