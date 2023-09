Tá staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Nature Communications tar éis solas a chaitheamh ar fhoirmiú diamaint bhándearg, cuid de na clocha gem is neamhchoitianta agus is daoire ar domhan. D’aimsigh taighdeoirí ó Ollscoil Curtin, atá lonnaithe san Astráil, an “comhábhar atá ar iarraidh” a mhíníonn cén fáth ar tháirg mianach Earra-Ghàidheal san Astráil, atá dúnta anois, líon neamhghnách ard diamaint bhándearg.

Léiríonn an staidéar gur tugadh na diamaint bhándearg go dromchla an Domhain timpeall 1.3 billiún bliain ó shin le linn briseadh an chéad sár-ilchríoch. D'aithin na taighdeoirí na trí chomhábhar is gá chun diamaint bándearg a fhoirmiú. Is é an chéad cheann ná carbón, a fhaightear go domhain faoi dhromchla an Domhain. Is é an dara ceann an méid ceart brú, rud a fhágann go n-iompaíonn na diamaint soiléire bándearg. Is imeacht bholcánach é an tríú comhábhar, agus nach raibh ar eolas roimhe seo, a thiomáin na diamaint go dtí an dromchla.

Ag baint úsáide as léasair níos tanaí ná gruaig dhaonna, chinn na taighdeoirí go bhfuil mianach Earra-Ghàidheal thart ar 1.3 billiún bliain d'aois, rud a chiallaíonn gur tháinig na diamaint chun cinn 100 milliún bliain níos déanaí ná mar a chreidtear roimhe seo. Tá an fráma ama seo ag teacht le briseadh an mhór-roinne ar a dtugtar Nuna nó Columbia. Tharla an brú ollmhór a casadh dath ar na diamaint le linn imbhuailtí idir iarthar agus tuaisceart na hAstráile 1.8 billiún bliain ó shin. Nuair a thosaigh Nuna ag briseadh suas, d'athghníomhaigh sí an “scar” ón imeacht sin, rud a chuir ar chumas magma lámhach suas, ag iompar na diamaint in éineacht leis.

D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag an bhfionnachtain úrnua seo ar thaiscéalaíocht diamaint amach anseo. Go traidisiúnta, dhírigh cuardaigh diamanta ar lár na n-ilchríocha, ach tugann na taighdeoirí le fios go bhféadfaí diamaint níos bándearg a aimsiú má fhéachann tú i dtreo imeall na n-ilchríocha. I measc na láithreacha féideartha chun na GEMS neamhchoitianta seo a aimsiú tá Ceanada, an Rúis, deisceart na hAfraice, agus an Astráil. Mar sin féin, tugann na taighdeoirí rabhadh nach mbeidh sé éasca nó tapa a aimsiú diamaint bándearg níos mó.

Tá méadú breise tagtha ar luach diamaint bhándearg mar gheall ar dhúnadh mhianach Earra-Ghàidheal in 2020, de réir mar a éiríonn a soláthar níos gann. Soláthraíonn torthaí an staidéir léargais ríthábhachtacha ar fhoirmiú diamaint bhándearg agus d'fhéadfadh go gcabhróidh siad le cuardach a dhéanamh ar na clocha gem seo a bhfuil an-iarracht á lorg orthu i réigiúin nua.

Foinsí:

– Nature Communications, “Síleáil diamanta Earra-Ghàidheal a chur isteach i gcrios scoilte ársa arna spreagadh ag briseadh an ollchríocha”

– Gníomhaireacht Nuachta AFP