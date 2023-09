Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag eolaithe a thugann léargas ar bhunús diamaint bhándearg, ceann de na clocha gemacha is costasaí agus is mó tóir ar domhan. Tá formhór na ndiamaint bhándearg aimsithe ag mianach Earra-Ghàidheal atá dúnta anois in iarthuaisceart na hAstráile iargúlta, ach is rúndiamhair fós na cúiseanna atá taobh thiar de fhlúirse na gcloch lómhara seo.

I staidéar a foilsíodh san iris Nature Communications, léirigh foireann taighdeoirí na hAstráile gur cruthaíodh diamaint bándearg mar thoradh ar bhriseadh suas an chéad supercontinent timpeall 1.3 billiún bliain ó shin. Thug an imeacht seo na diamaint go dromchla an Domhain, rud a fhágann go raibh rochtain ag daoine orthu.

Mhínigh príomhúdar an staidéir, Hugo Olierook ó Ollscoil Curtin, go dteastaíonn trí chomhábhar chun diamaint bándearg a fhoirmiú. Is é an chéad cheann ná carbón, ach ní carbóin ar bith amháin - caithfidh sé a bheith domhain laistigh den Domhan, faoi bhun 150km. Is é an dara comhábhar an méid ceart brú chun tionchar a imirt ar shoiléireacht an diamaint, ag casadh orthu ó shoiléir go bándearg. Ar deireadh, is imeacht bholcánach é an comhábhar atá ar iarraidh a thiomáin na diamaint go dromchla an Domhain.

Ag baint úsáide as léasair níos tanaí ná gruaig dhaonna, scrúdaigh na taighdeoirí criostail i sampla carraig Earra-Ghàidheal agus chinn siad gur tháinig na diamaint chun cinn 1.3 billiún bliain ó shin, atá 100 milliún bliain níos déanaí ná mar a chreidtear roimhe seo. Tá an t-amlíne seo ar aon dul le briseadh an sár-ilchríoch, ar a dtugtar Nuna nó Columbia, a tharla timpeall 1.8 billiún bliain ó shin.

Le linn na tréimhse imbhuailtí cré-bhriste seo, chuaigh brú ollmhór dath isteach sna diamaint, rud a thug a lí bándearg dóibh. Nuair a thosaigh Nuna ag briseadh suas, ghníomhaigh sí an “scar” ó na himbhuailtí seo, rud a fhágann gur scaoil magma aníos tríd an seanchrainn agus thug sé na diamaint in éineacht leis.

Cé go bhfuil mianach Earra-Ghàidheal dúnta, d'fhéadfadh an tuiscint nua seo ar phróiseas foirmithe diamaint bhándearg cuidiú le hiarrachtaí amach anseo chun GEMS cosúla a aimsiú. D’fhéadfadh ceantair atá gar d’imill na n-ilchríoch, mar Cheanada, an Rúis, deisceart na hAfraice, agus an Astráil, a ndeachaigh briseadh suas Nuna i bhfeidhm orthu freisin, a bheith ina “pharáidí diamanta bándearga”.

Cé go bhfuiltear ag súil go leanfaidh luach na ndiamaint bhándearg ag ardú de réir mar a thagann laghdú ar an soláthar, ní tasc éasca nó tapa a bheidh ann teacht ar níos mó de na GEMS neamhchoitianta seo. Mar sin féin, réitíonn an fionnachtain seo an bealach le haghaidh taiscéalaíochta leanúnacha agus le teacht ar diamaint bándearg níos iontaí fós.

