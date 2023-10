Iontaiseach Damháin Trapdoor Ollmhór a Thángthas air san Astráil

D'aimsigh eolaithe san Astráil damhán alla ollmhór iontaisithe i New South Wales, rud a léiríonn an ceathrú heiseamal dá leithéid sa tír. Bhí an damhán alla ársa, darb ainm Megamonodontium mccluskyi, ina chónaí le linn na tréimhse Miocene thart ar 11 go 16 milliún bliain ó shin. Tá an toradh seo suntasach mar go bhfuil iontaisí damháin alla san Astráil annamh, rud a fhágann go bhfuil sé deacair d'eolaithe a stair éabhlóideach a thuiscint.

Soláthraíonn fionnachtain an damháin alla seo léargais nua ar aeráid san am atá thart san Astráil. Tugann an fhíric go bhfuarthas é i sraith de dhríodar foraoise báistí le fios go raibh an réigiún uair i bhfad níos fliche ná mar atá sé anois. Is féidir leis an bhfaisnéis seo cabhrú le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar an tionchar a bhí ag aeráid téimh ar éiceachórais na hAstráile cheana féin agus conas is féidir leis leanúint dá n-athrú amach anseo.

Creidtear go bhfuil baint ag an damhán alla iontaisithe leis an Monodontium nua-aimseartha, nó damhán alla trapdoor, ach tá sé i bhfad níos mó. Tomhaiseann a chorp 23.31 milliméadar ar fad, atá os cionn orlach. Tá an gaol beo is gaire don damhán alla ársa seo ina chónaí anois i bhforaoisí fliucha ó Shingeapór go Nua-Ghuine Phapua, rud a thugann le fios go raibh na damháin alla seo i dtimpeallachtaí comhchosúla ar mhórthír na hAstráile tráth sula ndeachaigh siad in éag de réir mar a d'éirigh an tír níos teo.

Thángthas ar an damhán alla iontaisithe i measc iontaisí Miocene eile, cuid acu a bhí dea-chaomhnaithe go heisceachtúil, rud a chuir ar chumas na n-eolaithe staidéar a dhéanamh ar mhionsonraí crúba, setae, cosa agus príomhchorp an damháin alla. Chabhraigh an leibhéal mionsonraí seo le taighdeoirí an t-iontaise a rangú go muiníneach mar iontaise de theaghlach Brychelidae, grúpa nach bhfuarthas roimhe seo i bhfoirm iontaise aon áit eile ar domhan.

Tríd is tríd, cuireann an fionnachtain seo léargais luachmhara ar fáil ar stair éabhlóideach na ndamhán alla san Astráil agus cuireann sé lenár dtuiscint ar aeráidí san am a chuaigh thart agus ar athruithe comhshaoil ​​sa réigiún.

Foinsí:

– Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven. “Speicis éagsúla den damhán alla trapdoor nua-aimseartha.” Iris Zó-eolaíochta an Chumainn Linne.

– Seandálaí Robert Raven ó Mhúsaem Queensland.