An Crios Kuiper: Rúndiamhair níos doimhne ná mar a ceapadh roimhe seo

Is mó enigma é an Crios Kuiper, fáinne de réad oighreata agus pláinéid corracha timpeall ar ár gcóras gréine, ná mar a chreid na heolaithe ar dtús. Nocht taighde a rinneadh le déanaí fianaise ar dhosaen réad mór atá suite taobh amuigh den imeall is faide amach den chrios, rud a thugann le tuiscint go síneann a theorainneacha i bhfad níos faide ná mar a measadh roimhe seo. Cé gurb é an tuiscint atá ann faoi láthair ná go sroicheann Crios Kuiper thart ar 50 aonad réalteolaíoch (AU) ó lár an chórais gréine, taispeánann an staidéar nua seo láithreacht rudaí fiú níos faide ná 60 AU.

Míniú amháin a d’fhéadfadh a bheith ar na réada “dúrscéalta” seo is ea an dara crios a bheith ann taobh amuigh de Chrios Kuiper. Bheadh ​​an crios hipitéiseach seo lonnaithe sa réigiún réasúnta neamh-iniúchta dár gcóras gréine i bhfad i gcéin. B'fhéidir gur aimsíodh na réada seo ag spásárthach New Horizons de chuid NASA, a seoladh in 2006, a chuir sonraí luachmhara ar fáil ar chomhdhéanamh an Chreasa Kuiper le linn a misean chuig Plútón.

In ainneoin go bhfuil sé os cionn 57 AU ón nGrian, leanann New Horizons ag brath cáithníní deannaigh, rud a léiríonn imbhuailtí leanúnacha idir rudaí in aice láimhe. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh go mbeadh méid suntasach ábhar neamhbhraite i gCreasa Kuiper. Trí anailís a dhéanamh ar na céadta íomhá a ghlac an Teileascóp Subaru, bhí na taighdeoirí in ann dhá cheann déag de réad féideartha a aithint thar theorainneacha ionchais an chreasa.

Mar sin féin, tá gá le tuilleadh imscrúdaithe chun na torthaí seo a dhearbhú. Níor bhreathnaigh teileascóip eile a rinne suirbhé ar an gcóras gréine seachtrach ar réada comhchosúla lasmuigh den Chrios Kuiper. Ardaíonn sé seo an cheist cén fáth ar fhan na rudaí seo i bhfolach ó radharc go dtí seo. Féidearthacht amháin is ea go bhféadfadh an maolú ar na réaltaí a bhraith Teileascóp Spáis Hubble a bheith mar thoradh ar réada Kuiper Belt nach bhfuil aimsithe ag dul os a gcomhair.

Leanann rúndiamhra Chreasa Kuiper ag cur as do na réalteolaithe, agus cuireann fionnachtain na n-earraí seo lenár dtuiscint ar an réigiún seo nach bhfuil bainte amach againn níos mó. Tá gá le tuilleadh taiscéalaíochta agus breathnóireachta chun fíorfhairsinge agus comhdhéanamh na críche sin i bhfad i gcéin a chinneadh.

