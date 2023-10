Tuaradh Coiréil Aimsithe ag Doimhneacht Gan choinne san Aigéan Indiach

Tá fionnachtain iontasach déanta ag taighdeoirí ó Ollscoil Plymouth maidir le tuaradh coiréil san Aigéan Indiach. Fuair ​​siad fianaise de thuaradh coiréil suas le 90 méadar (295 troigh) faoin dromchla, doimhneachtaí a measadh roimhe seo a bheith frithsheasmhach in aghaidh téamh aigéin. Léirigh an staidéar, a foilsíodh in Nature Communications, go raibh damáiste déanta do suas le 80 faoin gcéad de na sceireacha i limistéir áirithe de ghrinneall na farraige mar gheall ar ardú teochta aigéin.

Go traidisiúnta, creideadh go raibh coiréil níos doimhne athléimneach do théamh aigéin toisc gur measadh go raibh na huiscí níos fuaire ina gcónaíonn siad fós sách seasmhach. Mar sin féin, léirigh an staidéar seo nach bhfuil sé seo amhlaidh, go bhféadfadh sé go gcuirfí sceireacha ag doimhneachtaí comhchosúla ar fud an domhain i mbaol ó athruithe aeráide.

Bhain an fhoireann taighde úsáid as meascán de mhonatóireacht in situ, róbait faoi uisce, agus sonraí aigéaneolaíochta ginte satailíte chun staidéar a dhéanamh ar an bhfeiniméan. Fuair ​​siad amach, fiú nuair a d'fhan teocht an dromchla cobhsaí, go raibh ardú suntasach ar theocht faoin dromchla ag cur isteach ar choiréil domhainfharraige. Tharla an tuaradh domhainfharraige seo fiú nuair nach raibh aon chomharthaí damáiste ar sceireacha níos éadomhain.

Cé gur aimsíodh sa staidéar go raibh codanna den sceir tar éis teacht chucu féin nuair a d’fhill na taighdeoirí in 2020 agus 2022, is ábhar imní fós iad na torthaí. Bhíothas ag súil go maolódh coiréil meafótacha, a fuarthas idir 100-490 troigh faoin dromchla, an damáiste éiceolaíoch de bharr tuaradh coiréil uisce éadomhain de bharr téamh aigéin. Mar sin féin, tá na coiréil seo i mbaol anois freisin.

Tá tionchar an athraithe aeráide ar aigéaneolaíocht an réigiúin á mhéadú ag timthriallta nádúrtha, mar El Nino agus Dipole an Aigéin Indiaigh. Cuireann na taighdeoirí béim ar an ngá práinneach lenár dtuiscint ar thionchair na n-athruithe ar na timpeallachtaí seo a leathnú, rud nach bhfuil mórán eolais againn fúthu faoi láthair.

Foinsí:

– Staidéar foilsithe in Nature Communications

– Foireann taighde Ollscoil Plymouth