Fionnachtana Nua faoi Acmhainneacht Saoil Europa

Tá fianaise nua aimsithe ag eolaithe a thugann le tuiscint go bhféadfadh coinníollacha a bheith oiriúnach don saol ag Europa, ceann de ghealacha Iúpatar. Rinneadh an fionnachtain seo trí anailís a dhéanamh ar shonraí a bhailigh Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA.

Dhírigh an fhoireann taighde, faoi stiúir Geronimo Villanueva, eolaí pláinéadach ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA, ar cheimic aigéin Europa a thuiscint. Fuair ​​siad dé-ocsaíd charbóin soladach ar dhromchla Europa, go háirithe laistigh de limistéar ar a dtugtar Tara Regio. Tá tírdhreach briste mar thréith ag an réigiún seo, ar dócha gur idirghníomhaíochtaí idir dromchla oighreata na gealaí agus an t-aigéan atá faoi dhromchla na gealaí is cúis leis.

D'ardaigh tuairimí roimhe seo ceisteanna faoi bhunús na dé-ocsaíde carbóin ar dhromchla Europa, cibé an raibh sé dúchasach don ghealach nó a tugadh isteach ó fhoinsí seachtracha í. Mar sin féin, tugann an taighde a rinneadh le déanaí freagra an-láidir ar an gceist seo. Tugann láithreacht clóiríd sóidiam (salann boird) i Tara Regio le fios go bhfuil an dé-ocsaíd charbóin dúchasach do Europa.

Meastar gur gné riachtanach den saol é carbón mar is eol dúinn é ar an Domhan. Dá bhrí sin, tá tuiscint ar cheimic aigéin Europa ríthábhachtach chun a chumas chun tacú leis an saol a chinneadh. Tugann an fhianaise nua seo céim níos gaire dúinn chun rúndiamhra Europa agus féidearthacht na beatha lasmuigh den Domhan a scaoileadh.

Beidh gá le tuilleadh staidéir agus taiscéalaíochta ar Europa chun tuilleadh faisnéise a bhailiú agus chun na torthaí seo a dhearbhú. Tá eolaithe dóchasach faoin acmhainneacht atá ag Europa timpeallacht ináitrithe a óstáil agus tá fonn orthu leanúint lena n-imscrúduithe.

Sainmhínithe:

– An Eoraip: Ceann de ghealacha Iúpatar

– Teileascóp Spáis James Webb: Teileascóp spáis a sheol NASA chun breathnú ar na cruinne sa speictream infridhearg

– Clóiríd sóidiam: Comhdhúil cheimiceach ar a dtugtar salann boird de ghnáth

Nóta: Is achoimre é an t-alt seo ar na príomhphointí ón bhfoinse agus ní chuimsíonn sé na sonraí sonracha agus na mínithe eolaíocha a cuireadh ar fáil sa bhuntéacs.