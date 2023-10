Enigma an Bhiota Malvinoxhosan: Rúndiamhra Suimiúil Díothaithe arna Réiteach

Léiríonn staidéar le déanaí a foilsíodh in Earth-Science Reviews solas nua ar dhul in éag an bhiota Malvinoxhosan, grúpa ársa ainmhithe a chónaíonn san uisce a raibh cónaí orthu san ollchríoch Gondwana tráth. Ar feadh beagnach dhá chéad bliain, d'fhan cúis a n-imithe ina rúndiamhair, ach anois creideann taighdeoirí go bhfuil an fhírinne aimsithe acu. Léiríonn méar an mhilleáin go mór ar athrú aeráide.

Bhí Gondwana, a chuimsigh codanna den Afraic sa lá atá inniu ann, Meiriceá Theas, an Astráil, Antartaice, fo-ilchríoch na hIndia, agus Leithinis na hAraibe, suite in aice leis an bPol Theas. Thar thréimhse 5 mhilliún bliain, d'ísligh leibhéil na farraige mórthimpeall Gondwana de réir a chéile, rud a d'fhág go ndeachaigh biota Malvinoxhosan in éag.

Trí athanailís a dhéanamh ar na céadta iontaisí agus scrúdú a dhéanamh ar airíonna geolaíochta na gcarraigeacha ina bhfuarthas iad, bhí na taighdeoirí in ann amlíne imeachtaí a chur le chéile. Bhí sraitheanna iontaise an bhiota Malvinoxhosan ag teacht le laghduithe beaga ar leibhéal na farraige, rud a chruthaigh gurb é an “gunna tobac” a chuir tús leis na teagmhais éagtha seo. Chuir an t-athrú aeráide a tharla de bharr titim i leibhéal na farraige isteach ar na sruthanna aigéin, rud a chuir isteach ar na próisis aigéanacha timpeall ar an bPol Theas.

Níorbh fhéidir leis an biota Malvinoxhosan, a chreidtear a tháinig chun cinn le maireachtáil in uiscí níos fuaire, oiriúnú do na hathruithe aeráide a d'eascair as an gcur isteach i sruthanna aigéin. Mar thoradh air sin, tháinig speicis mhuirí níos inoiriúnaithe a d’oir go maith d’uiscí teo ina n-ionad.

Bhí tionchar tubaisteach ag an imeacht díothaithe seo ar an éiceachóras timpeall an Phóil Theas, rud a d’fhág gur thit an bhithéagsúlacht atá fós ann go dtí an lá atá inniu ann. Tá impleachtaí níos leithne ag torthaí an staidéir, mar rabhadh faoi leochaileacht timpeallachtaí polacha agus éiceachórais i leith athruithe ar leibhéal agus ar theocht na farraige.

Agus muid ag tabhairt aghaidh ar an ngéarchéim bithéagsúlachta atá ann faoi láthair, léiríonn an taighde seo cé chomh híogair is atá éiceachórais d’athrú aeráide de bharr an duine. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán lom go mbeidh iarmhairtí buana agus fadréimseacha dár bplainéad ag aon athruithe do-aisiompaithe a dhéanaimid inniu.

CC

C: Cad é Gondwana?



A: Sár-ilchríoch a bhí i Gondwana a bhí ann timpeall 420 milliún bliain ó shin agus a chuimsigh codanna den Afraic, Meiriceá Theas, an Astráil, Antartaice, fo-ilchríoch na hIndia, agus Leithinis na hAraibe.

Q: Cad a bhí an biota Malvinoxhosan?



A: Ba ghrúpa ársa ainmhithe a chónaigh san uisce a bhí sa biota Malvinoxhosan a bhí ina gcónaí sna huiscí timpeall ar Gondwana. Is éard a bhí ann go príomha trí-lóibítí, brachiopóid cosúil le débhlaoscach, moileasc, agus eisideirm.

C: Cad ba chúis leis an éag an biota Malvinoxhosan?



F: Chuir laghdú de réir a chéile ar leibhéil na farraige isteach ar shruthanna aigéin thart ar an bPol Theas, rud a d’fhág go raibh athruithe aeráide nach bhféadfaí an biota Malvinoxhosan a oiriúnú dóibh, rud a d’fhág go ndeachaigh siad in éag.

C: Cad a insíonn an taighde seo dúinn faoin athrú aeráide reatha?



A: Leagann an staidéar béim ar íogaireacht timpeallachtaí polacha agus éiceachórais maidir le hathruithe ar leibhéal agus ar theocht na farraige. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán ar na hiarmhairtí do-aisiompaithe a bhíonn ag athrú aeráide de bharr an duine ar bhithéagsúlacht.

C: An féidir leis an éiceachóras thart ar an bPol Theas a leibhéil stairiúla bithéagsúlachta a aisghabháil?



F: Níl an t-éiceachóras tar éis teacht ar ais go hiomlán ó tharla an díothú, rud a thugann le tuiscint go raibh tionchar buan ag an gcaillteanas bithéagsúlachta de bharr imithe an bhióta Malvinoxhosan.