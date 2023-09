Modh Nua Scríbhneoireachta in Uisce arna Fháil ag Fisiceoirí Gearmánacha

Tá modh uathúil forbartha ag fisiceoirí Gearmánacha chun scríobh in uisce agus i bhfoshraitheanna sreabhán eile. Baineann an chuid is mó de ghnáth-mhodhanna scríbhneoireachta le línte a shnoí amach nó dúch a chur ar fhoshraitheanna soladacha, áit a gcabhraíonn fórsaí idirmhóilíneacha leis na figiúirí scríofa a gcruth a choimeád. Mar sin féin, níl na modhanna seo éifeachtach do dhromchlaí báite i sreabhán.

Bhí foireann taighde na Gearmáine ag iarraidh bealach a aimsiú chun “scríobh isteach i leacht” gan teorainneacha foshraith. Bhí modh ag teastáil uathu a d’fhéadfadh gníomhú in aghaidh scaipeadh línte tarraingthe agus “peann” beag a úsáid nach gcruthódh suaiteacht agus é ag bogadh tríd an meán sreabhán.

Is éard a bhí i gceist lena réiteach ná an dúch a chur go díreach isteach san uisce agus miocróbán a úsáid mar pheann déanta as ábhar malairte ian. Ní ghineann an coirnín bídeach, a thomhas idir 20 agus 50 miocrón ar trastomhas, gutaí. Trí luach pH áitiúil an uisce a athrú, tarraingíonn an coirnín cáithníní dúch, rud a ligeann do litreacha nó carachtair a scríobh nó a tharraingt.

D'éirigh leis an bhfoireann a modh a léiriú i ndabhach beag uisce, rud a chruthaigh patrún ar chomhmhéid le teideal carachtar “I”. Tá a gcur chuige solúbtha go leor chun aon chineál scríbhneoireachta a úsáideann línte leanúnacha a atáirgeadh. D’fhéadfadh an modh sosanna idir litreacha ar leith a cheadú tríd an bpróiseas malartaithe ian a chur ar siúl agus as, chomh maith leis an méid atá “scríofa” a scriosadh nó a cheartú.

Molann na taighdeoirí freisin go bhféadfaí cineálacha eile cáithníní a úsáid, mar shampla iad siúd a théitear le léasair nó micreashnámhóirí instiúrtha ina n-aonar, chun struchtúir in uisce a scríobh go comhthreomhar agus patrúin casta dlús a ghiniúint.

Cé go bhfuil an saothar seo fós ina réamhchéimeanna, léiríonn sé go bhfuil poitéinseal geallta do bhealaí nua scríbhneoireachta agus líníochta i bhfoshraitheanna sreabhán.

Foinse: Beaga, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741