Tintreach is Láidre ar Domhan

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe maidir le tuiscint a fháil ar tharla na sárboltaí, arb iad na stailceanna tintreach is cumhachtaí ar domhan. Cé gurb ionann iad agus níos lú ná 1% den tintreach iomlán, is fórsa iad sárboltanna le cur san áireamh nuair a théann siad ar stailc. Tá siad thart ar 1,000 uair níos láidre ná an meánstailc tintreach, rud a dhéanann damáiste suntasach don bhonneagar agus do longa.

Nochtann an staidéar, a foilsíodh in Journal of Geophysical Research: Atmospheres, gur mó an seans go mbuailfidh sárboltaí nuair a bhíonn crios luchtaithe leictreachais scamall stoirme níos gaire do dhromchla na talún nó na farraige. Cruthaíonn an chóngaracht seo “spotaí te” sárbolt os cionn aigéin áirithe agus sléibhte arda. Tugann an toradh seo an chéad mhíniú ar fhoirmiú agus ar dháileadh sárbholtaí ar fud an domhain.

Chuir an príomhúdar Avichay Efraim, fisiceoir in Ollscoil Eabhrais Iarúsailéim, síos ar shárbholtaí mar fheiniméan iontach. Fuarthas amach i staidéir roimhe seo go mbíonn claonadh ag sárboltanna cnuasach thar réigiúin shonracha, mar an tAigéan Atlantach Thoir Thuaidh, an Mheánmhuir, agus an Altiplano i Peiriú agus sa Bholaiv.

Chun cúiseanna an bhraisliú seo a chinneadh, rinne na taighdeoirí anailís ar shonraí tintreach agus fachtóirí comhshaoil ​​éagsúla a bhaineann le stoirmeacha, lena n-áirítear airde dromchla talún agus uisce, airde crios luchtaithe, teocht barr scamall agus bonn, agus tiúchan aerasóil. Murab ionann agus staidéir roimhe seo, ní raibh tionchar suntasach ag láithreacht aerasóil ar neart superbolt.

Ina áit sin, fuair na taighdeoirí amach go raibh níos mó tintreach mar thoradh ar bhearnaí níos giorra idir an crios luchtaithe agus an dromchla talún nó uisce. Nuair a bhíonn an crios muirir níos gaire don dromchla, tá níos lú friotaíocht leictreach agus sruth níos airde, rud a fhágann go bhfuil boltaí tintreach níos láidre. Breathnaíodh an comhghaol seo go comhsheasmhach sna trí réigiún is mó a bhfuil taithí acu ar na sárboltanna.

Soláthraíonn an cinn seo léargais luachmhara ar fhoirmiú superbolts agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le cóngaracht idir an crios luchtaithe agus an dromchla. D'fhéadfadh tuilleadh taighde sa réimse seo cabhrú le córais fheabhsaithe cosanta tintreach a fhorbairt agus an damáiste a dhéanann na buailteanna tintreach diana seo a mhaolú.

