Saol Iontach an Domhainfharraige Nochtadh i bPíosaí Nua

Nocht píosaí scannáin nua-eisithe a gabhadh i “chrios dorcha na dorchadais” den fharraige dhomhain domhan atá lán den saol. Tógadh an scannán seo timpeall ar an Geologist Seamounts in aice leis na hoileáin Haváis, ag baint úsáide as feithicil taiscéalaíochta domhainfharraige ar a dtugtar Mesobot. Tagraíonn an crios twilight do limistéir den aigéan nach féidir le solas na gréine dul isteach iontu, ag tosú thart ar 100 méadar (330 troigh) ar doimhneacht.

Léiríonn an scannán raon orgánach suimiúil, lena n-áirítear slabhraí fada créatúir, foirmeacha beatha tentacled, agus fiú squid astaíonn scamall dúch cosanta. Is iad na horgánaigh seo an t-imirce ainmhithe is mó ar domhan, agus iad ag aistriú go laethúil ó na huiscí dromchla go dtí an doimhneacht dorcha le dul i bhfolach le linn uaireanta solas an lae. Tá ról ríthábhachtach ag an imirce seo i rialú an aigéin ar aeráid dhomhanda trí charbóin a iompar ó na huiscí dromchla go dtí an t-aigéan domhain, áit ar féidir é a fhorlámhú ar feadh tréimhsí fada.

Tá an Mesobot, murab ionann agus feithiclí eile taiscéalaíochta domhainfharraige, deartha chun tionchar íosta a bheith aige ar shaol an aigéin dhomhain. Ní féidir leis an bhfiadhúlra a bhíonn air a scanrú mar gheall ar a dhearadh caol agus a liáin a ghluaiseann go mall. Tá sé seo tábhachtach ag cur san áireamh nádúr leochaileach éiceachórais domhainfharraige.

Níl mórán taiscéalaíochta déanta ar an domhainfharraige, agus níl ach timpeall 25 faoin gcéad de ghrinneall na farraige mapáilte go cuí. Tá misin dhomhain-aigéin ríthábhachtach le fáil amach agus le tuiscint a fháil ar an saol éagsúil agus go minic enigmatic atá ann sna críocha neamhchartáilte seo. Ina theannta sin, is féidir leis na misin seo feidhmeanna féideartha do bheatha dhomhainfharraige a nochtadh, mar leigheasanna núíosacha a fhorbairt. Tá sé léirithe ag staidéir go dtáirgeann inveirteabraigh mhara éagsúlacht níos mó de shubstaintí antaibheathacha, frith-ailse agus frith-athlastacha ná aon ghrúpa orgánach talún.

Tá impleachtaí forleathana ag baint le tuiscint a fháil ar an domhainfharraige agus a áitritheoirí, go háirithe de réir mar a éiríonn gníomhaíochtaí tionsclaíochta ar nós mianadóireacht domhainfharraige níos forleithne. Trí sholas a chaitheamh ar an domhan ceilte seo, tá súil ag eolaithe na héiceachórais íogaire seo a chaomhnú agus a chosaint agus leas a bhaint as na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith acu.

Foinsí:

– Riarachán Aigéanach agus Atmaisféir Náisiúnta

– Institiúid Aigéaneolaíochta Woods Hole