Aithníonn Eolaithe Truicear do Phataiginí Baictéaracha, Ag Oscailt an Doras le haghaidh Straitéisí Nua Cóireála

Tá taighde nua a rinneadh in Ollscoil Nevada, Las Vegas (UNLV) ag caitheamh solais ar bhaictéir dhochracha agus ar an gcaoi a ngníomhaíonn siad géinte áirithe a chruthaíonn galair i gcorp an duine. Faoi stiúir an mhicribhitheolaí Helen Wing, dhírigh foireann eolaithe idirdhisciplíneacha a n-aird ar Shigella, pataigin mharfach baictéarach atá freagrach as comharthaí ar nós cramping bhoilg, fiabhras agus buinneach a chur faoi deara. Measann na hIonaid um Rialú agus Cosc ar Ghalair go mbíonn 600,000 bás ar fud an domhain mar thoradh ar ionfhabhtuithe Shigella gach bliain.

Ceann de na príomhfhionnachtana a rinne na taighdeoirí ná an ról atá ag próitéin mhór ar a dtugtar VirB, a fheidhmíonn mar “lasc” a spreagann an baictéar chun galair a chruthú i ndaoine. Ceanglaíonn an próitéin le DNA Shigella, ag gníomhachtú an ghalair. Mar sin féin, fuair an staidéar amach go bhféadfadh cur isteach ar phróiseas ceangailteach VirB cosc ​​a chur ar Shigella breoiteacht a chruthú.

Tá aitheantas tuillte ag an taighde, a foilsíodh san iris mBio, mar “Pioc an Eagarthóra.” Nuair a dhéantar ionadú sa phróitéin VirB, cailleann sé a chumas géinte virulence a ghníomhachtú i Shigella, rud a fhágann nach bhfuil an baictéar tógálach go héifeachtach. Osclaíonn an toradh seo an fhéidearthacht cóireálacha a fhorbairt a dhíríonn ar phróitéin VirB chun dul i ngleic le hionfhabhtuithe Shigella.

Tá sé mar aidhm ag an bhfoireann ag saotharlann micribhitheolaíochta UNLV tuiscint níos fearr a fháil ar na “lasc” próitéiní seo, ar féidir leo baictéir neamhdhíobhálach a thiontú ina bpataiginí ionsaitheach. Is é an sprioc deiridh ná modhanna a aimsiú chun baictéir is cúis le galair a rialú agus chun drugaí nua a fhorbairt a dhíríonn ar na próitéiní seo.

Síneann impleachtaí an taighde seo thar Shigella chuig pataiginí eile. Creideann na heolaithe go bhféadfaí cineálacha cur chuige comhchosúla a chur i bhfeidhm ar bhaictéir eile atá ábhartha go cliniciúil trí dhíriú ar phróitéiní éagsúla a bhfuil baint acu le géine galar. Trí fheidhmiú agus idirghníomhaíochtaí na próitéiní seo a thuiscint, tá súil ag eolaithe straitéisí cóireála a fheabhsú agus ualach na ngalar tógálach a mhaolú ar fud an domhain.

Is é ceann de na príomh-mhóilíní a bhaineann leis an bpróiseas ceangailteach ná triphosphate cytidine (CTP), rud atá ríthábhachtach do rialáil VirB. Trí chur isteach ar cheangal CTP, tá súil ag taighdeoirí straitéisí cóireála a fhorbairt a fhéadfaidh tionchar baictéir dhochracha cosúil le Shigella a íoslaghdú.

Is céim thábhachtach chun cinn é an taighde seo chun na truicear do phataiginí baictéaracha a aimsiú agus osclaíonn sé an doras chuig bealaí nua cóireála agus coiscthe. Trí na meicníochtaí a thugann deis do bhaictéir galair a thuiscint, féadfaidh eolaithe straitéisí níos éifeachtaí a fhorbairt chun na hionfhabhtuithe seo a chomhrac agus chun sláinte dhomhanda a fheabhsú.

Foinse: Ollscoil Nevada, Las Vegas [Gan URL]