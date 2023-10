Aimsíonn na heolaithe na Gathanna Gáma is Airde Fuinnimh ó Pulsar

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag eolaithe a úsáideann réadlann HESS sa Namaib trí na gáma-ghathanna is airde fuinnimh riamh a bhrath ó réalta marbh ar a dtugtar pulsar. Na gáma-ghathanna a thomhas ag 20 tera-leictreonvolt iontach, comhionann le thart ar 10 trilliún uair an fuinneamh an tsolais infheicthe. Tugann an toradh seo dúshlán don teoiric reatha maidir le táirgeadh gáma-ghathanna pulsar, mar a luaigh foireann idirnáisiúnta taighdeoirí san iris Nature Astronomy.

Is éard atá i bpulsáir ná iarsmaí na réaltaí a chuaigh faoi phléasc cumhachtach ollnóva. Fágann na pléascanna réaltacha seo rudaí thar a bheith dlúth, ar a dtugtar réaltaí marbh, le trastomhas beag timpeall 20 ciliméadar. Rothlaíonn na réaltaí seo ar luas an-ard agus tá réimse maighnéadach ollmhór acu.

Tugann an fhoireann eolaithe, faoi stiúir Emma de Oña Wilhelmi ó DESY, léargas ar airíonna na bpulsár. Míníonn Wilhelmi go bhfuil na réaltaí marbh seo comhdhéanta den chuid is mó de neodrón agus go bhfuil siad thar a bheith dlúth. Chun a ndlús a chur i bpeirspictíocht, déanann sí iad a chur i gcomparáid le taespúnóg den ábhar, a mbeadh mais os cionn cúig billiún tonna aige, timpeall 900 uair níos mó ná Pirimid Mór Giza.

Tugann an fionnachtain ag réadlann HESS dúshlán don tuiscint atá ann faoi láthair ar conas a tháirgtear gáma-ghathanna bíogacha. Beidh gá le tuilleadh taighde agus anailíse chun astuithe gáma-ghathanna ag leibhéil chomh hard fuinnimh a mhíniú. Réitíonn an dul chun cinn seo an bealach do bhealaí nua taiscéalaíochta agus tuiscint níos fearr ar na piléir mistéireach inár gcruinne.

Foinsí:

– Iris: Réalteolaíocht Dúlra

– Foireann réadlainne HESS ag DESY