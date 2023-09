Féadann Fracking le CO2 Leachtach Critheanna Beaga a Spreagadh, Seónna Taighde Nua

Tá sé léirithe ag taighde nua gur féidir le fracadh, cibé an ndéantar é le dé-ocsaíd charbóin leachtach (CO2) nó le huisce, crith bheaga a chruthú. Deimhníonn an staidéar seo go bhfuil na tremors a tháirgtear trí na próisis céanna a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le creathanna talún níos mó, damáiste.

Is éard atá i gceist le fracadh, nó scoilteadh hiodrálach, sreabháin a instealladh faoi dhromchla an Domhain chun ola agus gás nádúrtha a bhaint amach. Cé go n-úsáidtear fuíolluisce i modhanna traidisiúnta fracála, dhírigh an t-imscrúdú áirithe seo ar úsáid CO2 leachtach. Tá buntáiste breise ag fracadh le CO2 leachtach as carbón a fhorlámhú, rud a laghdóidh an méid a chuireann sé le coinneáil teasa an atmaisféir.

Tugann meastacháin le fios go bhfuil an cumas ag fracadh dé-ocsaíd charbóin an oiread carbóin a shábháil in aghaidh na bliana agus billiún painéil ghréine. Déanann sé seo rogha níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol i gcomparáid le fracking fuíolluisce, toisc go gcoimeádann sé carbóin faoi thalamh agus amach as an atmaisféar.

Léiríonn an staidéar, a foilsíodh san iris Science, gur dócha go mbaineann torthaí na gcreatha a eascraíonn as fracadh CO2 le fracadh uisce-bhunaithe freisin. Féadfaidh an dá mhodh gníomhaíocht sheismeach a chothú.

Phléigh na seismeolaithe foinse na gcreatha seo roimhe seo, le roinnt daoine ag rá gurbh iad creathanna talún móra a tharla i bhfad i gcéin ba chúis leo, agus cheap cuid eile gur torann a bhí iontu ó ghníomhaíochtaí daonna. Trí seismiméadar a shuiteáil timpeall ar shuíomh fracking i Wellington, Kansas, bhí na taighdeoirí in ann a chinneadh go raibh baint ag na tremors go deimhin leis na instealltaí sreabhach.

Tá sé ríthábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí seo chun dífhoirmiú carraigeacha a thuiscint agus gluaiseacht sreabhán a rianú tar éis insteallta. Is féidir le turgnaimh shamhaltú cabhrú le brú sábháilte insteallta sreabhán a chinneadh chun an dóchúlacht go spreagfar gníomhaíocht sheismeach dhíobhálach a íoslaghdú. Mar sin féin, toisc lochtanna anaithnid a bheith ann, bíonn sé dúshlánach an toradh a thuar i ngach cás.

Tugann an taighde seo léargas ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag fracadh ar ghníomhaíochtaí seismeacha agus leagann sé béim ar an ngá atá le monatóireacht agus rialáil chúramach chun rioscaí a bhaineann leis an bpróiseas a mhaolú.

