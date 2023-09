Ról Magnetotail an Domhain i bhFoirmiú Uisce ar an nGealach

Tá staidéar le déanaí tar éis bunús an uisce ar an nGealach a chur i bhfianaise agus molann sé go bhféadfadh tonnta leictreon i maighnéadtail an Domhain a bheith freagrach as H2O reoite a ghiniúint ar dhromchla na gealaí. Cé go bhfuil a fhios go bhfuil oighear ar an nGealach le tamall anuas, is rúndiamhair fós foinse an uisce seo.

Ceanglaíonn an taighde, faoi stiúir Shai Li ó Ollscoil Haváí, láithreacht uisce ar an nGealach leis an réigiún timpeall an Domhain ar a dtugtar an maighnéadasféar. Feidhmíonn an maighnéadsféar mar sciath, ag cosaint an Domhain ó radaíocht na gcáithníní gréine agus cosmaí.

De réir mar a fhithiseálann an Ghealach an Domhan, téann sé tríd an maighnéadtail, ar eireaball fadaithe é a chruthaigh an ghrianghaoth ag brú i gcoinne an maighnéadsféar. Tá cáithníní an-luchtaithe san eireaball seo, lena n-áirítear leictreoin agus iain. Cosnaíonn an maighnéadtail an Ghealach ó cháithníní luchtaithe agus é fós ag ligean don solas teacht ar dhromchla na gealaí.

Thug an staidéar, bunaithe ar shonraí a bhailigh spásárthaí Chandrayaan-1 na hIndia, faoi deara nár tháinig laghdú ar fhoirmiú uisce ar an nGealach mar a bhíothas ag súil leis nuair a chuaigh sé tríd an magnetotail. Thug staidéir roimhe seo le fios gur iain hidrigine sna gaotha gréine go príomha ba chúis le foirmiú uisce ar dhromchla na gealaí. Mar sin féin, fuair na taighdeoirí amach go gcaithfidh foinsí breise uisce a fhoirmiú sa magnetotail.

Molann na taighdeoirí go n-imoibríonn leictreoin ardfhuinnimh laistigh den magnetotail leis an ithir gealaí, ag scaoileadh hidrigin gafa a fhéadfaidh uisce a fhoirmiú ansin. Tá sé beartaithe tuilleadh fiosrúcháin a dhéanamh ar an ábhar uisce ag na cuaillí gealaí le linn pointí éagsúla i sliocht na gealaí tríd an maighnéadéadar chun tuiscint níos fearr a fháil ar an bpróiseas seo.

Tá an taighde seo suntasach mar go gcabhraíonn sé le heolaithe foinsí uisce a aimsiú ar an nGealach, rud a bheidh ríthábhachtach le haghaidh misin gealaí fadtéarmacha amach anseo agus a d’fhéadfadh lonnaíochtaí daonna a bhunú.

