Tá fionnachtain iontach déanta ag eolaithe faoin bpláinéad is lú inár ngrianchóras, Mearcair. Faoi stiúir an réalteolaí Mitsunori Ozaki ó Ollscoil Kanazawa sa tSeapáin, tá tonnta plasma “amhránaíochta” timpeall ar Mhearcair aimsithe ag taighdeoirí, rud a d’fhéadfadh cur lenár dtuiscint ar thimpeallacht mhaighnéadach an phláinéid.

Tá mearcair uathúil sa mhéid is nach bhfuil réimse láidir maighnéadach aige mar gheall ar a ghaireacht don ghrian. Tá fionnachtain na dtonnta plasma seo, nó fuaimeanna “feadaíl”, suntasach mar go ndéantar iad a bhreathnú agus a thaifeadadh go hiondúil ó atmaisféir na bpláinéad mar an Domhan, Iúpatar agus Satarn. Mar sin féin, is é seo an chéad uair a thángthas ar thonnta den sórt sin timpeall Mearcair, pláinéad a bhfuil atmaisféar beagnach nach bhfuil ann mar gheall ar bhuamáil leanúnach ag gaotha gréine agus radaíocht na gréine.

Murab ionann agus an Domhan, a bhfuil criosanna buana radaíochta aige mar an ciseal ózóin chun radaíocht na gréine a ghabháil, níl an chosaint seo ag Mearcair. Dá bhrí sin, osclaíonn an fionnachtain nua seo deiseanna chun staidéar a dhéanamh ar conas a mhúnlaíonn gaoth na gréine réimse maighnéadach lag Mhearcair.

Le míonna beaga anuas, tá fíricí suimiúla eile faoi Mhearcair tagtha chun cinn freisin. In ainneoin a easpa atmaisféar, tá a aurora uathúil féin ag an bplainéad. Ina theannta sin, tá cáil ar Mhearcair mar gheall ar a bhfithis thapa timpeall na gréine, rud a chríochnaigh réabhlóid amháin i 88 lá ar domhan. Is ionadh é nach é an pláinéad is teo inár gcóras gréine é; téann an teideal sin chuig Véineas, a bhuíochas dá atmaisféar dlúth. Ina theannta sin, thug eolaithe faoi deara go bhfuil an Mearcair ag dul i laghad de réir a chéile, feiniméan atá ag cur isteach ar thaighdeoirí le blianta fada anuas.

Méadaíonn an fionnachtain seo ar thonnta plasma timpeall Mearcair ár n-eolas ar an bpláinéad agus ar a thimpeallacht mhaighnéadach. Tugann sé deiseanna nua d’eolaithe dul níos doimhne isteach i rúndiamhra Mearcair agus tuiscint níos fearr a fháil ar éifeachtaí na gréine-ghaoithe ar an bpláinéad creagach seo.

Foinsí:

- Ollscoil Kanazawa

– Foláireamh Eolaíochta