D’fhéadfadh go mbeadh an eochair ag taiscumar faoin bhfarraige nua-aimsithe amach ó chósta na Nua-Shéalainne chun creathanna talún “ciúin” a tharlaíonn i gCrios Fodhuchtaithe Hikurangi a thuiscint. Tá an crios subduction, ina bhfuil pláta teicteonach an Aigéin Chiúin ag tumadh faoi phláta teicteonach na hAstráile, freagrach as méid suntasach fuinnimh pent-up a ghiniúint. Is fada eolaithe faoi chaibidil ag an raon éagsúil creathanna talún a breathnaíodh feadh an limistéir seo, a chreidtear go bhfuil tionchar ag láithreacht sreabhán orthu.

Thug staidéir roimhe seo le fios go lagaíonn hiodráitiú lochtanna laistigh den chrios subduction, ach is le déanaí a fuair eolaithe léargas ar na meicníochtaí taobh thiar den phróiseas seo. Ina theannta sin, tá taighdeoirí tar éis tosú ag aithint an ról atá ag creathanna talún “sleamhnú mall”, a aistríonn lochtanna de réir a chéile gan iad a bhraith ar an dromchla.

Mar sin féin, go dtí seo, ní raibh aon fhianaise gheolaíoch dhíreach ann chun tacú le taiscumar mór uisce a bheith ann feadh an limistéir lochta. Bhain an príomhúdar Andrew Gase úsáid as scananna seismeacha chun íomhá 3D a chruthú de ardchlár bolcánaithe ársa, ag nochtadh sraitheanna tiubh de dhríodar timpeall ar bholcáin faoi thalamh. Léirigh anailís ar shamplaí croí-dhruileála go raibh beagnach leath de thoirt na carraige comhdhéanta d'uisce.

Tá an fhionnachtain seo suntasach mar go gcreidtear go bhfuil ról ag brú uisce faoi thalamh chun strus teicteonach a scaoileadh trí chrith talún le sciorradh mall. Ceaptar go bhfeidhmíonn dríodar lán-uisce mar ghaiste d’uisce faoi thalamh de ghnáth, ach sa chás seo, is beag den ábhar tipiciúil seo a bhí sa locht. Ina áit sin, tá amhras ar thaighdeoirí go raibh na bolcáin ársa agus na carraigeacha claochlaithe ag iompar líon mór uisce síos go dtí an locht.

Cuirfidh na torthaí seo le taighde leanúnach ar éifeachtaí sreabhán gafa ar chrith talún meige-shásta. Tá sé beartaithe ag eolaithe tionchar na sreabhán ar chrith talún ar fud an réigiúin a shamhaltú, rud a chuideoidh ar deireadh le ríomhanna guaise tsunami níos cruinne a fhorbairt don Nua-Shéalainn. Tugann an taighde seo níos gaire dúinn tuiscint a fháil ar dhinimic na gcriosanna subduction agus na rioscaí féideartha a bhaineann leo.

Foinsí: NZ Herald