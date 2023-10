Doirteadh Screamhuisce Aimsíodh go Tionchar aige ar Mhórsceir Bhacainneach

Léirigh staidéar le déanaí a rinne eolaithe ó Ollscoil Southern Cross go bhfuil tionchar suntasach ag nítrigin agus fosfar ag dul isteach san éiceachóras ar an Mhórsceir Bhacainneach ag dul isteach san éiceachóras trí scaoileadh screamhuisce. Tugann an fionnachtain seo le fios go bhféadfadh go mbeadh gá le tabhairt faoi iarrachtaí caomhnaithe agus athchóirithe reatha ó pheirspictíocht nua.

Tagraíonn doirteadh screamhuisce do scaoileadh uisce faoi líne uisce an aigéin ó fhoinsí mar uiscígh faoi thalamh agus ghrinneall na farraige. Agus rianairí nádúrtha á n-úsáid acu, bhailigh an fhoireann taighde sonraí ó thrasghearrtha amach ón gcósta, ó aibhneacha agus ó thollaí cósta feadh chósta Queensland. Fuair ​​an fhoireann amach gur chuir scaoileadh screamhuisce 10-15 uair níos mó cothaithigh ná ionchuir abhann, le nítrigin ag dul isteach sa Reef beagnach dhá uair níos mó trí screamhuisce ná uiscí abhann.

Roimhe seo, dhírigh formhór na n-iarrachtaí chun tionchair chothaitheach ar an Reef a mhaolú ar eis-sreabhadh ó chórais abhann. Léiríonn an staidéar seo, áfach, an gá atá le machnamh a dhéanamh ar stóráil fhadtéarmach cothaitheach i screamhuisce, ar féidir a scaoileadh isteach in uiscí cósta thar na mblianta. Tá baint ag éifeachtaí díobhálacha ar nós blás algach, ráigeanna crosóga de na dealga, agus galair éisc le leibhéil iomarcacha cothaitheach.

Leagann an taighde seo béim ar a thábhachtaí atá sé foinsí cothaitheach a thuiscint agus a bhainistiú chun an Mhórsceir Bhacainneach a chosaint. Tá athruithe straitéiseacha i gcur chuige bainistíochta riachtanach chun an Reef a chosaint do na glúine atá le teacht. Caithfidh iarrachtaí díriú ar ionchur cothaitheach ó fhoinsí screamhuisce agus abhann a laghdú.

Maoiníodh an staidéar ag Comhairle Taighde na hAstráile, Fondúireacht Herman Slade, agus an Great Barrier Reef Foundation. Trí sholas a chur ar dhinimic chothaitheach chasta laistigh den éiceachóras, cuireann an taighde seo leis na hiarrachtaí leanúnacha caomhnaithe agus athchóirithe don Mhórsceir Bhacainneach.

