Fionnachtain iontach: Sceireacha Coiréil Pristine Nochtadh sna hOileáin Galápagos

Tá fionnachtain iontach déanta ag eolaithe ar bord an tsoithigh taighde Falkor sna huiscí timpeall ar Oileáin Galápagos. Trí leas a bhaint as an róbat ROV SuBastian úrscothach, ar féidir leis doimhneacht suas le 4,500 méadar a iniúchadh, bhí na taighdeoirí in ann dhá sceir choiréil fuaruisce nár aimsíodh roimhe seo a nochtadh. Chuir na sceireacha neamhghnácha seo, atá suite idir 370 agus 420 méadar faoin dromchla, toise nua lenár dtuiscint ar Chúltaca Mara Oileáin Galápagos.

A chuimsíonn níos mó ná 800 méadar ar fad, tá an ceann is mó den dá sceir comhionann le hocht bpáirc peile, agus síneann an sceir níos lú 250 méadar. Is é an rud atá fíor-suntasach faoi na foirmíochtaí coiréil seo ná an saibhreas speiceas coiréil clochach a bhíonn acu, rud a thugann le tuiscint go bhfuil siad ag cothú bithéagsúlacht mhuirí leis na mílte bliain. Cuireann an nochtadh spreagúil seo leis an gcinneadh a rinneadh i mí Aibreáin 2023, nuair a thángthas ar sceireacha domhain coiréil ar dtús laistigh de Chúltaca Muirí Galápagos ag eolaithe ar bord R/V Atlantis de chuid Institiúid Aigéaneolaíochta Woods Hole.

Bhí sé mar phríomhaidhm ag an turas teicneolaíocht scanadh léasair a úsáid chun léarscáileanna ardtaifigh de na sceireacha seo a chruthú. Trí úsáid a bhaint as scanóirí léasair a bhí in ann léarscáileanna réitigh dhá-milliméadar a tháirgeadh, bhí na taighdeoirí in ann an raon éagsúil orgánach a chónaíonn ar ghrinneall na farraige a shainaithint. Go traidisiúnta, bhí teicneolaíochtaí mapála faoi uisce teoranta ina gcumas íomhánna d'orgánaigh bheo a ghabháil mar gheall ar a ngar-taifeach. Mar sin féin, tá féidearthachtaí nua ann chun staidéar a dhéanamh ar éiceachórais faoi uisce go mion gan fasach mar gheall ar an modh scanadh léasair ceannródaíoch seo.

Chomh maith le teacht ar na sceireacha coiréil, chuaigh na heolaithe ar seachrán freisin ar dhá shléibhte mara nach raibh ar eolas acu roimhe seo. Tá na sléibhte mara seo, a bhfuil amhras fúthu bunaithe ar shonraí satailíte, deimhnithe anois agus mapáilte go cúramach ag baint úsáide as teicneolaíocht cheannródaíoch. Ní hamháin go gcuireann an t-eolas luachmhar seo le tuiscint eolaíoch ach cruthaíonn sí bonn freisin le haghaidh cinnteoireacht éifeachtach i gcaomhnú agus i gcaomhnú na n-éiceachóras uathúla seo.

D’aithin Stiúrthóireacht Pháirc Náisiúnta Galápagos tábhacht an taighde seo, ag cur béime ar an tábhacht a bhaineann le dinimic gheolaíochta i múnlú éiceachórais domhainfharraige. Trí na réigiúin iargúlta seo a fhiosrú agus a mhapáil go leanúnach, cinnteoimid go bhfanann na hOileáin Galápagos mar shampla iontach de áilleacht an dúlra agus de thábhacht éiceolaíoch.

Ceisteanna Coitianta:

Q: Cad a rinne fionnachtain na sceireacha coiréil sna hOileáin Galápagos chomh suntasach?

F: Méadaíonn fionnachtain na sceireacha coiréil iontacha seo ár n-eolas ar sceireacha domhain laistigh de Chúltaca Mara Oileáin Galápagos agus leagann sé béim ar a n-éagsúlacht shaibhir de speicis choiréil chlocha.

C: Conas a rinneadh iniúchadh agus mapáil ar na sceireacha seo?

A: Bhain na heolaithe úsáid as teicneolaíocht chun cinn robot ROV SuBastian agus scanadh léasair, a tháirg léarscáileanna réitigh dhá-milliméadar a bhí in ann na horgánaigh atá ina gcónaí ar ghrinneall na farraige a aithint.

C: Cad iad na torthaí eile a fuarthas le linn an turais?

A: Chomh maith leis na sceireacha coiréil, thángthas ar thaighdeoirí dhá shlóg mara neamhcharrtha, ag dearbhú go raibh siad ann agus ag mapáil go cúramach iad go dtí ardtaifeach.

C: Cén fáth a bhfuil na fionnachtana seo tábhachtach do na hOileáin Galápagos?

F: Cuireann na sonraí a bhailítear le linn an turais seo le tuiscint agus caomhnú ar Chúlchiste Mara Náisiúnta Galápagos agus ar Chonair Mhuirí an Aigéin Chiúin Thoir, ag leagan béime ar ról na ngnáthóg domhainfharraige maidir le sláinte ár n-aigéan a chothabháil.