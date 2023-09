Cuireann Fionnachtain an Struchtúir Dhaonna is sine ar domhan Soilsiú Nua ar Theicneolaíocht an Duine Luath

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag seandálaithe na Breataine agus na hAfraice i ndeisceart na hAfraice - fianaise ar an struchtúr daonna is sine ar domhan. Fuarthas an struchtúr mórthaibhseach seo, a thóg speiceas daoine imithe in éag breis is leathmhilliún bliain ó shin, i dtuaisceart na Saimbia i dtalamh báite. Creidtear gur fheidhmigh an struchtúr, atá déanta as adhmad oibrithe, mar chonair nó ardán ardaithe trasna riascach nó laistigh de limistéar bogaigh.

Tá an struchtúr nua-aimsithe seo dhá uair níos sine ar a laghad ná aon struchtúr eile de dhéantús an duine. Táthar ag súil go ndéanfaidh a fhionnachtain an tuiscint seandálaíochta ar luaththeicneolaíocht dhaonna agus ar chumais chognaíocha a réabhlóidiú. Tugann sé le tuiscint go raibh scileanna sofaisticiúla san innealtóireacht agus sa siúinéireacht ag daoine luatha i bhfad níos luaithe ná mar a ceapadh roimhe seo.

Níl sa chonair nó san ardán daonna-thógtha ach cuid bheag de lonnaíocht dhaonna réamhstairiúil níos mó ar bhruach theas Abhainn Kalambo. Tá an suíomh seo cóngarach do na hiontais nádúrtha iontacha a bhaineann le heas 235 méadar ar airde agus canyon 300 méadar ar doimhneacht. Is dócha gur mheall an topagrafaíocht áitiúil uathúil, lena n-áirítear talamh riasc, locha, agus coillearnach abhann, sealgairí-bailitheoirí daonna go dtí an ceantar.

Tá uirlisí cloiche aimsithe ag seandálaithe freisin a úsáidtear le haghaidh gearrtha, gearrtha agus scríobtha, chomh maith le tinteán féideartha le haghaidh cócaireachta. Bhí na daoine réamhstairiúla a raibh cónaí orthu sa cheantar seo ina mbaill den speiceas Homo heidelbergensis imithe i léig, a raibh rath air idir 600,000 agus 300,000 bliain ó shin. Bhí Homo heidelbergensis tar éis coilíniú a dhéanamh ar an Afraic, ar iarthar na hÁise, agus ar an Eoraip ag an am sin ach chuaigh sé in éag i ndeireadh na dála, b'fhéidir mar gheall ar iomaíocht ó speicis dhaonna níos airde mar Homo sapiens agus Neanderthals.

Bhí an tionscadal taighde Deep Roots of Humanity, ar chomhoibriú idir an RA, an Bheilg, agus an tSaimbia, i gceannas ar na himscrúduithe seandálaíochta le ceithre bliana anuas. Baineadh úsáid as teicnící dhátú luminescence chun aois an struchtúir agus torthaí eile a chinneadh. Dar leis an Ollamh Larry Barham, stiúrthóir an tionscadail, tabharfaidh an fionnachtain seo dúshlán do na braistintí atá ann cheana féin ar speicis dhaonna atá imithe i léig agus soláthróidh sé léargais nua ar éabhlóid an duine.

Foinsí:

– Dúlra, Toirt/Saincheist: Iml. 582, Eagrán 7812, Leathanaigh 468-471 (2020)

– Tionscadal taighde Deep Roots of Humanity agus Ollscoil Learpholl

Sainmhínithe:

– Conair ardaithe: Conair ardaithe, a thógtar go minic mar bhealach chun tír-raon deacair amhail riasc nó bogaigh a thrasnú.

– Réamhstairiúil: Ag tagairt do thréimhse roimh stair thaifeadta, go hiondúil an t-am roimh fhorbairt na teanga scríofa agus ceapadh na gcóras scríbhneoireachta.

– Dátú luminescence: Modh a úsáidtear chun aois mianraí nó déantán a chinneadh tríd an radaíocht charntha a thomhas le himeacht ama.