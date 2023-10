An Struchtúr Daonna-Tógtha is sine ar domhan a aimsíodh i nDeisceart na hAfraice

D'aimsigh seandálaithe ón Ríocht Aontaithe, ón mBeilg agus ón tSaimbia an struchtúr daonna is sine ar domhan i ndeisceart na hAfraice. Tá an struchtúr seo, atá ar a laghad leathmhilliún bliain d'aois, déanta as adhmad oibrithe agus is dócha gur úsáideadh é mar chonair ardaithe nó ardán ardaithe i limistéar bogaigh. Rinneadh an fionnachtain i dtalamh báite i dtuaisceart na Saimbia agus tá sé dhá uair chomh sean le haon struchtúr de dhéantús an duine a bhí ar eolas roimhe seo. Táthar ag súil go n-athróidh an toradh seo tuiscint na seandálaithe ar theicneolaíocht an duine agus ar a gcumas cognaíocha.

Níl sa struchtúr adhmaid ach cuid bheag de láithreacht daonna réamhstairiúil níos mó feadh bhruach theas Abhainn Kalambo. Is dócha gur mheall an limistéar, a bhfuil cáil air mar gheall ar a iontais nádúrtha - eas 235 méadar ar airde agus canyon 300-méadar ar doimhneacht, sealgairí-bailitheoirí daonna go luath chuig an réigiún. Chuir na fallaí agus an topagrafaíocht áitiúil éagsúil acmhainní agus deiseanna ar fáil le haghaidh seilg agus bailiú. Bhí riasc, lochanna beaga, bealaí uisce, coillearnach abhann agus tuilemhá torthúil i ngarchomharsanacht na n-eas. Sreabhann an abhainn isteach i Loch Tanganyika, atá saibhir i iasc agus a mheallfadh ainmhithe.

Tá dhá chuid den struchtúr adhmaid aimsithe ag na seandálaithe - píosa 1.4 méadar ar fhad de stoc crann agus stumpa crann. D'athraigh siúinéirí réamhstairiúla iad seo. Fuair ​​​​siad amach freisin uirlisí gearrtha, gearrtha, agus scríobtha déanta as cloch, chomh maith le teallach féideartha le haghaidh cócaireachta. Bhí na daoine réamhstairiúla a raibh cónaí orthu ann ina mbaill den speiceas Homo heidelbergensis atá imithe i léig anois, a d'fhás idir 600,000 agus 300,000 bliain ó shin.

Bhí saineolaithe ó ollscoileanna Learpholl, Aberystwyth, Royal Holloway, agus Liège páirteach sa tionscadal taighde, ar a dtugtar 'Deep Roots of Humanity', chomh maith le Bord Músaem Náisiúnta na Saimbia agus an Coimisiún um Chaomhnú Oidhreachta Náisiúnta. Baineadh úsáid as teicníochtaí dátú luminescence chun aois na bhfionnachtana a chinneadh. Dúirt an tOllamh Larry Barham, stiúrthóir an tionscadail, go bhfuil an fhionnachtain seo ag athrú ár dtuiscint ar speiceas daonna atá imithe i léig le fada.

Foinsí:

– Nádúr (tuarascáil acadúil): [nasc]

– Tionscadal taighde Deep Roots of Humanity agus Ollscoil Learpholl: [nasc]