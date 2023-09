Fionnachtain an Struchtúr Daonna-Tógtha is sine ar domhan i nDeisceart na hAfraice

Tá fianaise aimsithe ag seandálaithe na Breataine agus na hAfraice ar an struchtúr daonna is sine ar domhan i ndeisceart na hAfraice. Tá an fionnachtain shuntasach seo, a rinne baill de speiceas daonna imithe in éag leathmhilliún bliain ó shin, dhá uair níos sine ná aon struchtúr daonna eile a bhfuil aithne air. Creidtear gur fheidhmigh an struchtúr, atá déanta as adhmad oibrithe, mar chonair ardaithe nó ardán ardaithe i limistéar bogaigh.

Is dócha go n-athróidh an toradh tuiscint na seandálaithe ar theicneolaíocht an duine agus ar a gcumas cognaíocha. D'aimsigh an fhoireann taighdeoirí an struchtúr seo i dtuaisceart na Saimbia, i dtalamh báite. Bhí an chuid bheag seo de láithreacht daonna réamhstairiúil suite in aice le hAbhainn Kalambo, in aice leis an bhFál Kalambo agus canyon domhain.

Is dócha gur mheall gnéithe nádúrtha iontacha an cheantair, lena n-áirítear na fallaí agus an topagrafaíocht ilghnéitheach, sealgairí-bailitheoirí daonna go luath. Creideann na taighdeoirí go mb’fhéidir gurbh iad na daoine seo na chéad “innealtóirí” tógála agus siúinéirí ar domhan. Cruthaíonn Eas Kalambo, in aghaidh an tsrutha ón struchtúr, foraois bháistí áitiúil mar gheall ar an spraeála ón eas. Ina theannta sin, sreabhann an abhainn isteach i Loch Tanganyika, talamh saibhir iascaireachta a mheallfadh ainmhithe éagsúla.

Chuirfeadh timpeallachtaí éagsúla sa réigiún cineálacha éagsúla plandaí, torthaí, cnónna agus ainmhithe ar fáil, rud a tharraingeodh daonraí luatha daonna. Tá dhá chuid den struchtúr adhmaid aimsithe ag na seandálaithe - píosa 1.4 méadar ar fhad de stoc crann agus stumpa crann mionathraithe, an dá cheann múnlaithe ag siúinéirí réamhstairiúla. Rinneadh an stoc a shnoite agus a mhúnlú sula gcuirfí go cothrománach ar bharr an stumpa é, ag cruthú conair nó ardán atá slán agus ardaithe.

Tá uirlisí cloiche aimsithe ag na taighdeoirí freisin le haghaidh gearrtha, gearrtha agus scríobadh, rud a thugann le fios go bhfuil gníomhaíocht dhaonna go luath sa cheantar. D'aithin siad áitritheoirí an tsuímh mar Homo heidelbergensis, speiceas atá imithe i léig a d'fhás idir 600,000 agus 300,000 bliain ó shin.

Tugann an fionnachtain úrnua seo dúshlán do na toimhdí a bhí ann roimhe seo maidir le luathfhorbairt teicneolaíochta daonna. Tá na himscrúduithe seandálaíochta, a rinne taighdeoirí ón RA, ón mBeilg agus ón tSaimbia, thar cheithre bliana. Foilsíodh na torthaí san iris eolaíoch Nature. Creideann stiúrthóir an tionscadail, an tOllamh Larry Barham, go n-athróidh an fhionnachtain seo ár dtuiscint ar speiceas daonna atá imithe i léig le fada.

Foinsí:

– Nature (iris eolaíoch)

– Tionscadal taighde Deep Roots of Humanity agus Ollscoil Learpholl

– An tOllamh Larry Barham, Roinn na Seandálaíochta, na Clasaicí agus na hÉigipteola, Ollscoil Learpholl

– An tOllamh Geoff Duller, Ollscoil Aberystwyth