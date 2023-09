Fionnachtain an Struchtúr Tógtha Daonna is sine ar domhan i nDeisceart na hAfraice

D'aimsigh seandálaithe ón Ríocht Aontaithe, ón mBeilg agus ón tSaimbia an struchtúr daonna is sine ar domhan i ndeisceart na hAfraice. Fuarthas an struchtúr, déanta as adhmad oibrithe, i dtalamh báite i dtuaisceart na Saimbia. Tá sé ar a laghad dhá uair níos sine ná aon struchtúr eile de dhéantús an duine atá ar eolas agus is dócha go n-athróidh sé ár dtuiscint ar theicneolaíocht dhaonna luath agus ar chumais chognaíocha.

Creidtear gur thóg speiceas daoine imithe in éag an struchtúr leathmhilliún bliain ó shin. Is dócha gur úsáideadh é mar chonair ardaithe trasna talamh riasc nó mar ardán ardaithe i limistéar bogaigh, b’fhéidir le haghaidh fiaigh nó búistéireacht. Fuarthas an fionnachtain ar bhruach theas Abhainn Kalambo, cúpla céad méadar in aghaidh an tsrutha ó eas 235-méadar ar airde agus canyon domhain 300-méadar. Seans gur mheall na hiontais nádúrtha seo sealgairí-cnuasaitheoirí daonna go dtí an ceantar.

Bhí timpeallachtaí éagsúla sa cheantar timpeall ar an struchtúr, lena n-áirítear tuilemhá mór, riasc, lochanna, aibhneacha, coillearnach, agus foraois bháistí áitiúil a ghin spraeáil an eas. Mheallfadh gach ceann de na timpeallachtaí seo ainmhithe agus plandaí éagsúla, ag cur acmhainní ar fáil do dhaoine luatha.

Tá dhá chuid den struchtúr adhmaid aimsithe ag na seandálaithe: cuid 1.4 méadar ar fhad de stoc crann agus stumpa crann, agus rinne siúinéirí réamhstairiúla an dá cheann díobh a mhodhnú. Cheadaigh na mionathruithe seo an stoc a shuíomh go daingean ar bharr an stumpa, rud a chruthaigh ardán nó conair ardaithe. Thángthas ar uirlisí cloiche eile, teallach féideartha le haghaidh cócaireachta, agus ding adhmaid chun adhmad a scoilteadh ar an suíomh freisin.

Ba bhaill iad na daoine réamhstairiúla a thóg an struchtúr de speiceas imithe i léig ar a dtugtar Homo heidelbergensis. Bhí an speiceas seo, a mhair idir 600,000 agus 300,000 bliain ó shin, tar éis coilíniú a dhéanamh ar an gcuid is mó den Afraic, iarthar na hÁise agus san Eoraip cheana féin. Mar sin féin, thart ar 300,000 bliain ó shin, chuaigh Homo heidelbergensis in éag, b'fhéidir mar gheall ar iomaíocht ó speicis dhaonna níos nuaí mar Neanderthals agus Homo sapiens.

Tá an fhionnachtain mar chuid den tionscadal taighde leanúnach ‘Deep Roots of Humanity’ faoi stiúir an Ollaimh Larry Barham ó Ollscoil Learpholl. Foilsíodh na torthaí san iris eolaíoch Nature. Baineadh úsáid as teicnící dhátú luminescence chun aois an struchtúir agus déantáin eile a fuarthas ar an láithreán a chinneadh.

Soláthraíonn an fionnachtain úrnua seo léargais luachmhara ar éabhlóid na teicneolaíochta daonna go luath agus leathnaíonn sé ár n-eolas ar chumais na speiceas daonna atá imithe i léig.

Foinsí:

- Nádúr

– Tionscadal taighde Deep Roots of Humanity agus Ollscoil Learpholl