Faigheann Misean OSIRIS-REx NASA amach Comhdhéanamh Samplach Asteroid Iontach

Cuireadh iontas ar eolaithe a bhí rannpháirteach i misean OSIRIS-REx NASA leis na torthaí gan choinne nuair a d’oscail siad an canister ina raibh an sampla a bailíodh ón astaróideach Bennu gar don Domhan. D'fhéadfadh an barrachas d'ábhar dorcha mínghráin a chloíonn le clúdach agus bonn an choimeádáin léargais luachmhara a sholáthar ar chomhdhéanamh an astaróideach.

Ba chloch mhíle shuntasach do NASA é críochnú an mhisin OSIRIS-REx. Tar éis turais 7 mbliana ag taisteal achar 3.86 billiún míle, tháinig an spásárthach i dtír go rathúil i bhfásach Utah an 24 Meán Fómhair, tar éis ainliú tadhaill agus dul ar dhromchla Bennu.

I mí Dheireadh Fómhair 2020, bhain an spásárthach úsáid as a TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Meicníocht) chun dromchla Bennu a shuaitheadh ​​agus chun sampla a bhailiú. Bhí an raidhse ábhair a bailíodh chomh mór sin gur chonacthas cáithníní ag sileadh isteach sa spás sular daingníodh an ceann samplach sa chuisle.

Spreag an fhionnachtain gan choinne na heolaithe chun machnamh a dhéanamh ar an bhféidearthacht go ndéanfaí scrúdú tapa ar na hábhair a fuarthas taobh istigh den canister. Trí staidéar a dhéanamh ar an ábhar dorcha, mín-ghráin a chloíonn le dromchlaí an choimeádáin, tá súil ag taighdeoirí léargais luachmhara a fháil ar chomhdhéanamh agus ar bhunús Bennu.

Tá sé ríthábhachtach d'eolaithe comhdhéanamh asteroids cosúil le Bennu a thuiscint chun na rúndiamhra a bhaineann le foirmiú agus éabhlóid ár gcóras gréine a réiteach. Trí anailís a dhéanamh ar na samplaí a fuarthas ó Bennu, tá sé mar aidhm ag taighdeoirí ról an astaróideach i gcéimeanna tosaigh an ghrianchórais a thuiscint agus d'fhéadfadh go bhfaigheadh ​​siad léargas ar bhunús na beatha ar an Domhan.

Osclaíonn an t-aimsiú gan choinne seo bealaí nua taighde agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le misin spáis mar OSIRIS-REx chun ár n-eolas ar an gcruinne agus ár n-áit laistigh di a leathnú.

Foinsí:

–CNN