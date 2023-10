Ardaíonn astaróideach Nua “Polyhymnia” Ceisteanna faoi Eilimintí Anaithnid

D'aimsigh staidéar le déanaí a rinne Ollscoil Arizona astaróideach ar a dtugtar “Polyhymnia” a sháraíonn na heilimintí aitheanta ar an Domhan. Nochtann an staidéar, a foilsíodh san European Physical Journal Plus, go bhfuil dlús níos airde ag Polyhymnia ná aon eilimint a fhaightear ar ár bplainéad, rud a thugann le tuiscint go bhfuil eilimint ann atá as láthair ónár dtábla peiriadach faoi láthair.

Tá Polyhymnia suite sa chrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar, agus déantar é a chatagóiriú mar astaróideach “gar don Domhan” mar gheall ar a ghaireacht dár bplainéad. Cé go bhfuil cuma neamhthábhachtach ar asteroids, chuir a gcuid cumadóireachta spéis ar réaltfhisiceoirí agus ar eolaithe NASA araon. Go deimhin, tá NASA ag leanúint go gníomhach le Polyhymnia chun samplaí a fháil agus a n-airíonna a imscrúdú tuilleadh.

Rinne Johann Rafelski, ollamh le fisic in Ollscoil Arizona, trácht ar an bhfionnachtain, ag rá má tá eilimintí róthroma ag asteroids cosúil le Polyhymnia, go n-ardaíonn sé ceisteanna faoi conas a foirmíodh na heilimintí seo agus cén fáth nach bhfuarthas iad in aon áit eile. Sáraíonn dlús na Polyhymnia fiú na heilimintí is dlúithe aitheanta ar an Domhan, amhail Osmium, a bhfuil cáil air mar go bhfuil an líon is airde prótón ann.

Tá Polyhymnia rangaithe ag foireann Ollscoil Arizona mar “CUDO” (Compact Ultradense Object), rud a thugann le fios go bhfuil comhpháirteanna ann nach eol don chine daonna faoi láthair. Creidtear go bhfanann an eilimint seo seasmhach le líon adamhach 164, rud a léiríonn dlús i bhfad níos airde ná aon eilimint atá ar eolas againn faoi láthair.

Tá tús curtha ag NASA cheana féin le pleananna a fhorbairt chun spásárthach gan fhoireann a sheoladh chun staidéar a dhéanamh agus samplaí a aisghabháil ó Polyhymnia. Leanann an misean seo comhoibriú le déanaí idir Ollscoil Arizona agus NASA, a d'éirigh le samplaí a thabhairt ar ais ó astaróideach ar a dtugtar Bennu. Fuarthas go raibh na samplaí seo saibhir i carbóin, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh miotail luachmhara a bheith laistigh de asteroids.

Ardaíonn fionnachtain Polyhymnia agus a dhlús aisteach ceisteanna spreagúla maidir le heilimintí anaithnide a bheith ann sa chruinne agus conas a fhoirmítear iad. Soláthróidh an misean atá le teacht chun staidéar a dhéanamh agus samplaí a aisghabháil ón astaróideach seo léargais luachmhara ar rúndiamhra ár gcóras gréine.

Sainmhínithe:

– astaróideach: Corp beag creagach a fhithisíonn an ghrian, a fhaightear go hiondúil sa chrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar.

– Dlús: mais substainte in aghaidh an aonaid toirte.

– Eilimint: Substaint nach féidir a bhriseadh síos go substaintí níos simplí trí bhealaí ceimiceacha. Léirítear eilimintí le siombailí ar an tábla peiriadach.

– Tábla Peiriadach: Socrú táblach d’eilimintí ceimiceacha, eagraithe bunaithe ar a n-uimhir adamhach, a gcumraíocht leictreon, agus a n-airíonna ceimiceacha athfhillteacha.

– Prótón: Cáithnín fo-adamhach a bhfuil lucht deimhneach aige, a fhaightear i núicléas adaimh.

Foinsí:

– Staidéar arna fhoilsiú san European Physical Journal Plus

– Preaseisiúint Ollscoil Arizona