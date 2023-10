Samhail a Fhorbairt chun Réamh-Ghníomhachtú Gabhdóirí Estrogen i Rónta Baikal ag Truaillithe Comhshaoil

D'fhorbair taighdeoirí ag an Ionad um Staidéar Timpeallachta Mara (CMES) in Ollscoil Ehime múnla a fhéadfaidh cumas truailleán comhshaoil ​​a thuar chun gabhdóirí estrogen a ghníomhachtú i rónta Baikal. Bhain an staidéar seo úsáid as turgnaimh in vitro agus insamhaltaí ríomhaire chun cumas gníomhachtúcháin défheinilí (BPs) agus défheinilí polaclóirínithe hiodrocsaile (OH-PCBanna) a mheas ar na fochineálacha receptor estrogen α (bsERα) agus β (bSERβ).

Léirigh na turgnaimh in vitro gur léirigh an chuid is mó de BPanna agus OH-PCBanna gníomhaíocht cosúil le estrogen i gcoinne an dá fhochineál bsER. I measc na BPanna a tástáladh, léirigh bisphenol AF an ghníomhaíocht is láidre cosúil le estrogen. Ar an gcaoi chéanna, léirigh 4 ′-OH-CB50 agus 4 ′-OH-CB30 an ghníomhaíocht is láidre i measc na OH-PCBanna a tástáladh i gcoinne bsERα agus bsERβ, faoi seach.

Chun imscrúdú breise a dhéanamh ar an gcaoi a gceanglaíonn na hábhair salaithe comhshaoil ​​seo le bsER, rinneadh ionsamhlúcháin um chuartú ríomhairí. Bunaithe ar thorthaí na n-ionsamhlúcháin seo agus ar airíonna struchtúracha na n-ábhar salaithe, forbraíodh samhlacha caidrimh struchtúr-ghníomhaíochta cainníochtúla (QSAR) don dá fhochineál bsER. Rinne na samhlacha seo réamh-mheas cruinn ar acmhainneacht gníomhachtaithe gach éillithe comhshaoil ​​sna turgnaimh in vitro, ag idirdhealú idir comhdhúile a ghníomhaíonn agus iad siúd nach ngníomhaíonn do bsERα agus bsERβ araon. D'aithin na taighdeoirí freisin fachtóirí tábhachtacha a mbíonn tionchar acu ar chumas gníomhachtaithe na n-ábhar salaithe.

Ina theannta sin, d'éirigh leis na taighdeoirí samhail QSAR a thógáil a thuar cumas gníomhachtúcháin na ngabhdóirí estrogen luiche (ERs) ag baint úsáide as an modh céanna. Léiríonn sé seo infheidhmeacht an chur chuige samhaltaithe seo thar speicis éagsúla.

Is céim shuntasach é forbairt an tsamhail seo maidir le héifeachtaí ábhar salaithe comhshaoil ​​​​ar chóras inchríneach rónta Baikal a thuiscint agus a thuar. Soláthraíonn sé uirlis luachmhar chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí féideartha a bhaineann leis na truailleáin seo agus chun eolas a chur ar fáil d’iarrachtaí caomhnaithe don speiceas soghonta seo.

Foinse: Hoa Thanh Nguyen et al, “In ionsamhlúcháin silico agus tuairisceoirí móilíneacha chun féidearthachtaí trasghníomhaithe in vitro de ghabhdóirí estrogen róin Baikal ag ábhar salaithe comhshaoil ​​a thuar”, Éiceathocsaineolaíocht agus Sábháilteacht Comhshaoil ​​(2023).