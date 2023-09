Ceannródaíocht sa Diagnóisic: Aimsíonn Teicneolaíocht CRISPR Víreas deilgneach le cruinneas agus le luas gan fasach

Tá uirlis dhiagnóiseach réabhlóideach ar a dtugtar MPXV-CRISPR forbartha ag eolaithe ó Institiúid Peter Doherty um Ionfhabhtú agus Díolúine agus ó Institiúid Taighde Leighis Walter agus Eliza Hall. Arna fhoilsiú in The Lancet Microbe, taispeánann a staidéar comhoibríoch an chumhacht atá ag teicneolaíocht CRISPR chun an víreas mónóg a bhrath (MPXV) le cruinneas agus luas gan sárú.

Cé go bhfuil clú agus cáil ar CRISPR as a chumas eagarthóireachta géine, baineadh leas as le déanaí chun uirlisí diagnóiseacha an-íogair a dhearadh. Feidhmíonn MPXV-CRISPR mar “bhleachtaire sárchruinn,” a shainaithníonn go tapa ábhar géiniteach sonrach a bhaineann leis an víreas i samplaí cliniciúla. Rinne na taighdeoirí an uirlis a ríomhchlárú chun díriú ar sheichimh ghéiniteacha atá uathúil do MPXV, ag baint úsáide as bunachar sonraí de 523 géanóm MPXV chun na “treoracha” riachtanacha a chruthú chun an DNA víreasach a cheangal.

Nuair a bhíonn DNA víreasach i láthair i sampla cliniciúil, déantar an córas CRISPR a threorú chuig an sprioc agus astaíonn comhartha a léiríonn láithreacht an víris. Tá an íogaireacht agus an cruinneas a bhaineann MPXV-CRISPR amach inchomparáide le modhanna PCR de chaighdeán óir ach le ham tástála laghdaithe go mór.

Is é ceann de na gnéithe cinn de MPXV-CRISPR luas an diagnóis. Is minic go mbíonn tástáil láraithe saotharlainne i gceist le diagnóisic reatha deilgneach mona, rud a fhéadfaidh roinnt laethanta a ghlacadh chun torthaí a fháil. I gcodarsnacht leis sin, is féidir le MPXV-CRISPR an víreas a bhrath i gceann 45 nóiméad iontach.

Chun na caighdeáin atá leagtha síos ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte a chomhlíonadh, tá sé mar aidhm ag an bhfoireann taighde MPXV-CRISPR a oiriúnú ina ghléas iniompartha lena bhrath ar an láthair ag pointí cúraim. Tá an poitéinseal ag an teicneolaíocht seo bainistiú an mhoncaí a athbheochan, ag soláthar rochtain níos tapúla ar dhiagnóisic chruinne, go háirithe i gceantair atá teoranta ó thaobh acmhainní de agus i gceantair iargúlta. Trí chóireáil a bhrostú agus torthaí othar a fheabhsú, d’fhéadfadh an cur chuige díláraithe maidir le tástáil feabhas suntasach a chur ar fhreagairtí sláinte poiblí ar ráigeanna deilgneach.

Rinneadh an staidéar i gcomhar le hIonad Sláinte Gnéis Melbourne agus Ollscoil Monash. Creideann na taighdeoirí gur dul chun cinn mór é MPXV-CRISPR i réimse na diagnóisice agus go bhfuil gealltanas ann go n-athróidh sé bainistíocht galair sa todhchaí.

Foinse:

An Miocrób Lancet. (2023). Brath tapa víreas móncaí ag baint úsáide as measúnacht idirghabhála CRISPR-Cas12a: staidéar bailíochtaithe agus meastóireachta saotharlainne.