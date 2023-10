Faigheann na heolaithe amach an pléasctha raidió is faide i gcéin sa Cruinne

Rinne teileascóip raidió ár dtuiscint ar an gcosmas a athbheochan, rud a léirigh go bhfuil an spéir oíche chiúin lán le feiniméin fuinniúla. I measc na gcomharthaí sin tá “pléascthaí raidió gasta” (FRBanna), bíoga aisteacha tonnta raidió nach maireann ach na milleasoicindí sula n-imíonn siad. Arna bhrath don chéad uair ag an innealtóir Karl Jansky i 1932, leanann FRB orthu ag cur in iúl do réalteolaithe, atá ag obair chun a gcuid rúndiamhra a réiteach.

Le dul chun cinn le déanaí, thuairiscigh taighdeoirí gur aimsíodh an FRB is faide i gcéin a aimsíodh riamh. Ag baint úsáide as teileascóp raidió na hAstráile SKA Pathfinder (ASKAP), d’aithin eolaithe pléasctha raidió tapa ar a dtugtar “FRB 20220610A.” Chun bunús an pléasctha seo a dhearbhú, d'úsáid an fhoireann an Teileascóp An-Mhór, a d'aimsigh smudges solais éadrom ó réaltra thar a bheith i bhfad i gcéin. Léirigh anailís ar na tonnta solais sínte go raibh an pléasctha tar éis taisteal ar feadh 8 billiún bliain as cuimse chun an Domhan a bhaint amach, rud a fhágann gurb é an FRB is iargúlta a breathnaíodh go dtí seo.

Bíonn fonn ar réalteolaithe foinse na bpléascann raidió gasta a aimsiú. Cé go bhfuil dhá theoiric cheannródaíocha ann faoi láthair, tá féidearthachtaí éagsúla á mbreithniú ag taighdeoirí. Tugann míniú amháin le tuiscint go bhféadfadh na pléascanna teacht ó mhaighnéadair, ar réaltaí dlútha neodrón iad le réimsí maighnéadacha thar a bheith láidir. Molann hipitéis eile go bhféadfadh cumasc réad ollmhór, mar phoill dhubha nó réaltaí tite, na pléascanna cumhachtacha raidió seo a spreagadh.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, in ainneoin an spéise atá ann i bpléasctha raidió tapa, nach bhfuil aon fhianaise ann faoi láthair a thugann le tuiscint gur de bhunadh na hintleachta seachthíre iad. Mar sin féin, tugann staidéar ar na pléascanna seo léargas luachmhar ar struchtúr ár gcruinne. Mar shampla, cuireann an anailís ar na pléascanna agus iad ag dul trí scamaill gháis te idir réaltraí leideanna ar fáil faoi chomhdhéanamh agus nádúr réad neamhaí i bhfad i gcéin.

Is cloch mhíle shuntasach é fionnachtain an FRB is faide i gcéin fós maidir le tuiscint a fháil ar fheiniméan enigmatic na bpléascann raidió tapa. De réir mar a leanann réalteolaithe ar aghaidh ag fiosrú na gcomharthaí loingis seo, tá súil acu rúin bhreise a scaoileadh faoin gcruinne agus faoina himeachtaí fuinniúla.

