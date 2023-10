Cathain a d'athraigh Ainmhithe den Chéad Uair? Cur Chuige Nua chun an Díospóireacht a Shocrú

Mheas eolaithe go bhfuil beagnach 8 milliún speiceas ainmhithe ina gcónaí sa lá atá inniu ann, rud a léiríonn an bhithéagsúlacht ollmhór ar domhan. Mar sin féin, tá an cheist maidir le cathain a tháinig ainmhithe chun cinn den chéad uair ina ábhar díospóireachta leis na céadta bliain. Bhí na hiontaisí ainmhithe is sine ar eolas, ag dul siar timpeall 500 milliún bliain, casta cheana féin agus le feiceáil don tsúil nocht. Ach tugann fionnachtana le déanaí, cosúil le iontaisí aisteacha Ediacara Biota ó 574 go 539 milliún bliain ó shin, le fios go bhféadfadh ainmhithe a bheith ann fiú níos luaithe.

Nocht Palaontologists iontaisí cosúil le spúinse timpeall 800 milliún bliain ó shin, ach ní féidir a chruthú go cinntitheach gur ainmhithe iad seo. Ina theannta sin, tá an taifead iontaise lán de bhearnaí, toisc nach bhfuil ach cuid den bheatha iontaisithe. Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo, d'iompaigh eolaithe ar bhitheolaíocht mhóilíneach agus ar úsáid cloig mhóilíneacha chun uainiú bunús ainmhíoch a mheas.

Oibríonn cloig mhóilíneacha trí DNA ainmhithe nua-aimseartha a chur i gcomparáid lena fháil amach cé mhéad éabhlóid a tharla. Cé go bhfuil raon meastacháin do bhunús ainmhithe idir 800 agus 700 milliún bliain ó shin, tá láithreacht meastacháin éagsúla bunaithe ar iontaisí agus cloig mhóilíneacha ina chúis le conspóid.

I staidéar le déanaí, mhol eolaithe cur chuige nua chun uainiú bunús ainmhíoch a mheas. In ionad díriú ar na hiontaisí ainmhithe is sine, scrúdaigh na taighdeoirí an cineál carraigeacha a d'fhéadfadh na chéad ainmhithe a chaomhnú. Fuair ​​​​siad amach go bhfuil carraigeacha saibhir i mianraí cré, a bhfuil airíonna antibacterial agus is féidir fíocháin bhoga a chaomhnú, oiriúnach le haghaidh iontaise. Mar sin féin, i gcarraigeacha ón tréimhse ama timpeall 790 milliún bliain ó shin a bhfuil na hairíonna cré-saibhir seo acu, ní bhíonn iontaisí ainmhithe iontu, rud a thugann le tuiscint go mb’fhéidir nach raibh ainmhithe tagtha chun cinn fós ag an am sin.

Tá gá le tuilleadh taighde chun leanúint den chuardach le haghaidh fianaise ar bhunús ainmhíoch. Trí níos mó réanna geolaíochta a iniúchadh agus carraigeacha a bhfuil an cumas acu na chéad ainmhithe a chaomhnú a scrúdú, tá súil ag eolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar an uair a tháinig ainmhithe ar an Domhan den chéad uair.

