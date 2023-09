Ardú Taighde Neamhnochta arna Ghiniúint ag AI: Sárú Eitice?

In eachtra le déanaí, tarraingíodh siar páipéar taighde a foilsíodh san iris Physica Scripta toisc gur theip ar na húdair a n-úsáid ChatGPT, chatbot AI, a nochtadh agus an lámhscríbhinn á dréachtú. Ba é Guillaume Cabanac, eolaí ríomhaireachta, a thug faoi deara frása aisteach ar an tríú leathanach den pháipéar. Spreag sé seo an Cabanac chun tuilleadh fiosrúcháin a dhéanamh agus sa deireadh d'éirigh leis an bpáipéar a tharraingt siar. Ní eachtra iargúlta é seo, mar tá go leor alt eile aitheanta ag Cabanac a bhfuil comharthaí intleachtúla iontu go raibh baint ag ChatGPT leo.

Ceadaíonn go leor foilsitheoirí úsáid a bhaint as uirlisí mionsamhlacha teanga (LLM) mar ChatGPT chun cabhrú le hullmhú lámhscríbhinní, chomh fada agus a dhearbhaítear é. Mar sin féin, roghnaíonn roinnt taighdeoirí a n-úsáid uirlisí AI a choinneáil gan nochtadh. Tá baol ann go dtabharfadh na taighdeoirí seo sáruithe eitice agus aistarraingtí féideartha má aimsítear a n-úsáid nár nochtadh. Cé go bhféadfadh rianta caolchúiseacha a bheith i bpáipéir áirithe AI-ghinte a dhéanann idirdhealú idir iad agus páipéir scríofa ag daoine, tá sé ag éirí níos deacra comhráiteanna níos sofaisticiúla ar nós ChatGPT a bhrath.

Cruthaíonn taighde neamhnochta arna ghiniúint ag AI fadhb níos mó seachas sárú na heitice. Soláthraíonn ardú tapa uirlisí AI cosúil le ChatGPT talamh thorthúil do mhuilte páipéir, cuideachtaí a tháirgeann agus a dhíol lámhscríbhinní bréige do thaighdeoirí. Tá baol ann go gcaolófar cáilíocht an taighde eolaíoch mar gheall ar an sní isteach seo de pháipéir a ghintear le AI.

Ina theannta sin, cuireann eisiúint na bpáipéar neamhnochta a ghintear le AI an brú ar athbhreithneoirí piaraí nach mbíonn am acu go minic mionscrúdú a dhéanamh ar lámhscríbhinní. D’fhéadfadh sé a bheith am-íditheach tagairtí bréagacha agus patrúin teanga amhrasacha a aithint, go háirithe leis an méadú ar líon na bhfoilseachán. Caithfidh taighdeoirí agus foilsitheoirí bealaí a aimsiú chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb seo chun sláine an taighde eolaíoch a choinneáil.

Mar fhocal scoir, mar gheall ar an méadú atá tagtha ar thaighde neamhnochta arna ghiniúint ag AI, tá gá le breis trédhearcachta agus cuntasachta sa phobal eolaíoch. Ba cheart do thaighdeoirí a n-úsáid uirlisí AI a nochtadh in ullmhú lámhscríbhinní, agus ba cheart d’fhoilsitheoirí próisis athbhreithnithe piaraí críochnúla a áirithiú chun sáruithe féideartha ar eitic a bhrath. Tá sé ríthábhachtach caighdeáin an ionracais eolaíoch a sheasamh chun muinín a chothú agus chun creidiúnacht an taighde léannta a chinntiú.

Foinsí:

– aistarraingt páipéir Physica Scripta: Physica Scripta, 9 Lúnasa, 2021

– ChatGPT agus taighde de chuid AI-ghinte: Nature, 18 Lúnasa 2021

– Rioscaí a bhaineann le muilte páipéir: Elisabeth Bik, comhairleoir neamhspleách sláine taighde

– Brú ar léirmheastóirí piaraí: Smut Clyde, síceolaí ar scor