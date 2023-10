Tá cloch mhíle shuntasach bainte amach ag misean OSIRIS-REx NASA nuair a tháinig a capsule ina raibh samplaí de astaróideach i dtír go rathúil i Utah. Bhí an capsule feistithe le trealamh braiteoir a cuireadh ag an bpointe teasa buaic le linn a thurais.

Go luath ar 24 Meán Fómhair, rinne an spásárthach paraisiúit isteach sa Roinn Cosanta Dugway Proving Ground i Raon Tástála agus Traenála Utah, atá suite timpeall 80 míle siar ó Salt Lake City. Tá sé mar aidhm ag misean OSIRIS-REx samplaí a bhailiú ó astaróideach agus iad a thabhairt ar ais go dtí an Domhan le haghaidh tuilleadh staidéir.

Is é misean Regolith Explorer Slándáil Aitheantais Léirmhínithe Spectral Origins (OSIRIS-REx) an chéad misean samplála de chuid NASA maidir le giotán agus píosaí as astaróideach a chur ar ais. Thaistil an spásárthach chuig astaróideach darbh ainm Bennu agus d’úsáid sé lámh róbatach chun ábhar a bhailiú óna dhromchla.

Bhí an trealamh braite a cuireadh faoin bpointe teasa buaic le linn shliocht an capsule ríthábhachtach chun monatóireacht a dhéanamh ar theocht agus ar choinníollacha eile. Soláthróidh na sonraí seo léargais luachmhara ar an bpróiseas athiontrála agus cabhróidh siad le misin amach anseo a fheabhsú a bhaineann le samplaí a chur ar ais.

Is éacht suntasach é misean fillte samplach NASA i réimse na taiscéalaíochta spáis. Tabharfaidh na samplaí a bhailítear faisnéis luachmhar d'eolaithe faoi chomhdhéanamh agus faoi thionscnamh na n-asteroidí. Cuirfidh na sonraí seo lenár dtuiscint ar fhoirmiú agus ar éabhlóid an ghrianchórais.

Is céim mhór chun tosaigh é misean OSIRIS-REx inár n-iniúchadh ar asteroids agus an fhéidearthacht a n-acmhainní a úsáid sa todhchaí. Nochtfaidh anailís bhreise ar na samplaí léargais nua agus réiteoidh sé an bealach do mhisin amach anseo a dhíreoidh ar asteroidí le haghaidh taiscéalaíochta eolaíochta agus asbhaint acmhainne féideartha.

Foinsí:

– Ollscoil Johns Hopkins/Benjamin Fernando (creidmheas íomhá)

– NASA (misean OSIRIS-REx)